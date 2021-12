Alexa Dellanos laisse son manteau ouvert pour montrer ses charmes | INSTAGRAM

Une des modèles américains le plus reconnu et vous par le public Internet est Alexa Dellanos, la belle fille de Myrka Dellanos, qui est un espace ouvert dans le monde des réseaux sociaux et a gagné sa popularité grâce à ses efforts au sein de la modélisation.

C’est vrai, je me suis concentré sur la production contenu coquette des internautes qui surfent sur Internet, qui ont apprécié à de nombreuses reprises les petits gestes qu’ils posent pour les chouchouter, comme cette fois-ci lorsqu’ils ont pris des photos alors qu’ils étaient dans un restaurant en train de dîner.

Le beau Influenceur dînait dans un luxueux établissement de Miami Floride, ressemblant à une poupée devant les caméras et laissant son manteau ouvert pour montrer ces charmes que les internautes apprécient tant, alors qu’en dessous elle portait un haut de sport gris.

La célèbre beauté pose généralement pour ce type de clichés, des pièces de divertissement qui ont été très bien accueillies et qui ont reçu des centaines de milliers de likes en quelques heures, comme elles le font toujours lorsqu’elles sont partagées par les utilisateurs qui les observent.

La jeune femme a également reçu beaucoup de commentaires de ses collègues modèles, qui sont venus lui dire à quel point elle est belle, ils l’ont félicitée pour son excellent travail sur ces photos et bien sûr ils la soutenaient aussi pour continuer la création de cette belle contenu que les internautes aiment tellement.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES PHOTOS D’ALEXA



Alexa Dellanos profite de chaque occasion pour partager sa grande beauté dans ses tenues les plus coquettes.

Il ne faut pas oublier qu’Alexa a comme petit ami Alec Monopoly, un artiste populaire qui fait des peintures murales et qui emmène même sa petite amie pour pratiquer également ses compétences avec l’aérosol, ce qu’il nous a montré dans une vidéo placée dans ses histoires.

Peu de ses abonnés savaient qu’il avait un talent particulier pour la peinture, apprendre tout est un enseignant et un partenaire de vie, qui d’ailleurs est à plusieurs reprises chargé de prendre les photos que ses plus de 5,1 millions d’abonnés sur Instagram apprécient tant .

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous la grande beauté d’Alexa Dellanos, nous vous apporterons ses photos les plus récentes et bien sûr tout ce contenu séduisant qu’elle se consacre à créer pour satisfaire tous ceux qui se considèrent comme ses fidèles fans.