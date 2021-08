Alexa Dellanos modélise son look et ses fans pensent voir Shakira | INSTAGRAM

Le magnifique modèle américain Alexa Dellanos a une grande base de fans dans le monde entier qui n’arrêtent pas de profiter de ses belles photos portant toujours un voir de blond assez coquette pour les internautes.

A cette occasion nous aborderons une animation dans laquelle nous pourrons apprécier cette belle fille de Myrka Dellanos avec un regard qui leur a rapidement rappelé le chanteur Shakira, grâce à sa chevelure un peu décoiffée et pratiquement de la même teinte que celle d’origine Barranquilla.

La seule chose qui manque serait d’avoir un peu plus de cheveux chinois et c’est mouillé pour que ça y ressemble encore plus, en effet, ça donnait un air au artiste célèbreCependant, les vrais connaisseurs d’Alexa l’apprécient encore plus.

En fait, cet instantané a été partagé par un groupe de fans qui se sont consacrés à ne collecter que leurs photos préférées du NOUS depuis qu’elle a caché et supprimé beaucoup d’entre eux dans son profil officiel.

De cette façon, les images de ce belle influenceuse ils resteront sur Internet et pourront continuer à être appréciés par ses admirateurs, même si on ne sait vraiment pas pourquoi ni pourquoi elle a caché ou supprimé la plupart de ses publications.

De nombreux utilisateurs pensaient que cela aurait pu être tous les commentaires négatifs qu’il avait reçus ces derniers mois, car de nombreux utilisateurs n’approuvent pas sa façon de travailler et estiment qu’il aurait dû suivre les traces de sa mère.

Il est important de mentionner que sa mère est une personne très importante dans les médias aux États-Unis, représentant la communauté latino-américaine et que ses présentations sur Telemundo ont réussi à devenir l’une des meilleures représentantes, donc beaucoup attendraient beaucoup de sa fille.

Dans Show News, nous continuerons à apprécier le travail d’Alexa Dellanos et à le partager avec vous afin que vous puissiez également l’apprécier et le partager ainsi que nous vous apporterons ses nouvelles, ses nouvelles et ses curiosités.