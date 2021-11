Alexa Dellanos porte des breloques dans un pantalon synthétique moulant

Alexa Dellanos porte des charms dans un pantalon synthétique moulant | INSTAGRAM

Étant la fille de l’un des présentateurs les plus aimés et les plus appréciés de Telemundo, Alexa Dellanos sait parfaitement ce que c’est que de mener une vie pleine de confort ainsi que ce pour quoi elle s’est battue seule, modelant et atteignant un large public sur Internet qui a ouvert la voie pour représenter l’un des plus grandes marques dans le monde de mode et le Mode.

C’est pourquoi à cette occasion la jeune femme a décidé de se promener et de partager avec nous quelques photographies dans lesquelles elle présumait qu’elle s’apprêtait à monter dans un jet, juste avant de partir en voyage ce week-end pour profiter pleinement des fruits de votre grand effort.

Ceci est un article sur votre Instagram officiel dans laquelle nous avons pu apprécier une fois de plus à quel point elle est belle, alors qu’elle portait un pantalon synthétique noir moulant qui rendait ses charmes parfaits devant la caméra, un détail que ses fans adorent observer en elle et l’ont remerciée avec un moi Like et bien sûr aussi avec des commentaires sous forme de compliments, compliments, félicitations et bien sûr des emojis dans lesquels ils montrent leur grande admiration et amour.

De plus, on pouvait aussi apprécier que la jeune femme demandait des conseils sur « où allait-elle », alors certaines personnes célèbres comme Daniella Chavez Ils sont venus l’inviter dans son pays natal pour lui rendre visite, tandis que de nombreuses autres célébrités ont également donné leurs propres conseils sur ce qu’il faut faire ces jours de congé.

Je ne peux pas manquer cette section intéressante qui sont leurs histoires, où elle montrait également ses longs cheveux blonds qui l’accompagnent dans ces jours de détente, alors ce matin elle a également partagé son petit-déjeuner rempli de fruits, cherchant toujours à manger sainement pour garder sa silhouette aussi incroyable que possible et bien sûr atteindre d’une manière incroyable.



Alexa Dellanos partage ses charmes dans un pantalon synthétique moulant.

Hier soir, il faisait la fête et nous a montré une histoire dans laquelle il signait une tirelire d’un caneton, sûrement une demande d’une personne présente dans ledit établissement, cependant, nous ne savons pas exactement ce que c’est mais nous pouvons sûrement vous voir très bientôt au cas où elle ne voudrait pas en parler.

La belle mannequin continue son voyage en tant que mannequin professionnelle, cherchant toujours à développer son profil beaucoup plus et en ce moment très proche d’atteindre 5 millions de followers, un nombre qu’elle rêve d’atteindre très bientôt et qu’elle atteindra sûrement.

Alexa Dellanos continuera de faire de son mieux pour réaliser ses rêves, peu importe ce qu’en disent les internautes ou tous ces commentaires négatifs et pessimistes, car nous avons pu lire combien de personnes désapprouvent son talent de mannequin et considèrent qu’elle aurait dû suivre en les traces de sa maman Myrka Dellanos.