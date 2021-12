Alexa Dellanos porte son mini haut blanc comme une vraie Barbie | INSTAGRAM

Sans aucun doute la belle modèle américain, Alexa Dellanos, est comme une Barbie dans la vraie vie, avec un beau visage, des courbes saisissantes et bien sûr ces cheveux blonds qui caractérisent ce personnage.

La jeune femme s’est efforcée d’être la plus belle possible, basée sur le maquillage, en prenant soin de ses cheveux, en faisant beaucoup exercer pour entretenir sa silhouette et bien sûr aussi prendre soin de son alimentation au maximum, elle a donc bien progressé et elle se sent très bien dans sa peau.

Dans cette chanson, nous aborderons une pièce de divertissement qui a été placée dans son Instagram officiel, une publication qui a réussi à attirer l’attention de centaines de milliers de personnes qui lui ont donné leurs goûts et bien sûr aussi un commentaire, exprimant tout l’amour, le soutien et l’affection qu’ils ont pour le créateur de contenu.

Ils ne pouvaient pas manquer leurs compagnons Des modèles qui doit aussi faire un peu attention, pour cette raison, ils apparaissent dans la maison des commentaires afin que les abonnés Alexa ne vous voient pas non plus en votre présence et puissent accéder à leurs profils de manière simple.

Le modèle est considéré comme l’un des favoris des internautes, une jeune femme qui s’efforce de maintenir ses chiffres et bien sûr de continuer à grandir dans l’industrie du divertissement.

Elle s’est également impliquée avec des marques renommées, collaborant et modelant leurs vêtements, comme c’est le cas de Nouvelle mode avec qui il faisait déjà du mannequinat depuis plusieurs mois.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COCKTAIL D’ALEXA



Alexa Dellanos partage sa silhouette et sa beauté tandis que ses fans la considèrent comme une Barbie dans la vraie vie.

On a vu aussi qu’il profite beaucoup de son temps libre pour accompagner son petit ami à ses événements, Alec Monopoly C’est un célèbre muraliste et designer qui n’arrête pas de peindre ses créations et aussi de montrer cette belle petite amie qu’il a et est très fier.

Beaucoup se demandent si cela ne le rend pas un peu anxieux, mais nous avons vu qu’il est chargé de prendre les photos, commente toujours et est proche de sa partenaire, l’aimant à tout moment.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous la beauté d’Alexa Dellanos et bien sûr aussi les occasions où nous pouvons la voir avec sa mère, Myrka Dellanos, la célèbre présentatrice de Telemundo qui est également considérée comme l’une des plus belles et que quand elle les admiratrices considèrent qu’elles ressemblent à des sœurs.