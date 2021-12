Alexa Dellanos porte un mini haut qui ne peut pas avec ses beautés | INSTAGRAM

Une des modèles américains qui a attiré le plus l’attention du public sur Internet est Alexa Dellanos, la belle fille de Myrka Dellanos, une présentatrice populaire sur Telemundo, mais pas seulement parce qu’elle est la fille d’une personne célèbre, mais aussi en raison de ses propres mérites dans le monde du mannequinat.

C’est que la jeune femme cherche toujours à s’imposer mode et utiliser les belles tenues que lui envoient les marques avec lesquelles elle collabore, en plus de ce qu’elle est chargée d’acheter à de nombreuses reprises pour montrer la silhouette qui lui a été si difficile à avoir.

Et malgré les commentaires négatifs qu’ils reçoivent réseaux sociauxElle est très fière d’elle et de maintenir sa silhouette mince et bien sûr cela la rend très heureuse, mais pas seulement elle mais aussi ses millions de fans sur Internet.

A cette occasion nous aborderons un divertissement composé de trois photos, une publication sur son Instagram officiel dans laquelle il apparaissait à l’aide d’un mini Sommet de ton sombre qui ne pouvait pas avec ses énormes beautés, quelques images qui ont été très bien reçues par ses disciples.

Il a également accompagné ledit vêtement d’une belle Blue Jeans, un exercice très serré qui lui a fait remarquer la peinture qu’il a et qu’il a réussi à maintenir avec ses routines d’exercice ardues au gymnase et son excellente alimentation.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PUBLICATION COQUET



Alexa Dellanos est toujours prête à dorloter ses fans Instagram avec ses photos séduisantes. | Instagram @ alexadellanos

Et c’est que la jeune influenceuse a avoué à plusieurs reprises qu’elle est végane et qu’elle prend toujours grand soin de ce qu’elle mange, une alimentation à base de salades et de produits qui remplacent la viande, une situation dont elle la rend aussi très fière. ses décisions.

De plus, elle a également montré une passion immuable pour la pose pour les caméras, malgré tout ce que lui disent les internautes qui ne sont pas satisfaits de sa façon de travailler, elle continue de se battre et de toucher de plus en plus de publics.

Dans Show News, nous continuerons à vous apporter les meilleures et les plus récentes photographies d’Alexa Dellanos, cette belle jeune femme qui n’arrête pas de profiter de la vie pleine de luxe et de commodités qu’elle a pu réaliser et qu’elle apprécie largement avec son petit ami Alec Monopoly et ses amis modèles.