Alexa Dellanos souligne ses courbes en tenue de sport grise | INSTAGRAM

Dans ces dernières 24 heures la belle modèle américain Alexa Dellanos a partagé avec elle réseaux sociaux qu’elle fait une pause et qu’elle est montée dans un jet privé pour pouvoir voyager et continuer à profiter de sa vie luxueuse, d’un week-end plein d’aventures, de nourriture délicieuse et bien sûr de mannequinat pour ses fidèles fans.

Cette fois, nous aborderons une photographie que j’ai partagée à travers son Instagram officiel, dans lequel il apparaît en utilisant une belle tenue de sport De couleur grise, avec ce même il était chargé de mettre en valeur et d’accentuer ses courbes une fois de plus et il semble qu’il utilisait une ceinture ou quelque chose comme ça parce que votre taille semble minuscule.

Ses fans ne peuvent pas croire à quel point c’est beau et profiter de chaque centimètre de l’image qui jusqu’à présent a réussi à obtenir des centaines de milliers de likes, des interactions qui augmentent grâce à l’excellente attention que vous avez réussi à générer dans le monde d’Internet. , elle a également retardé l’attention de ses collègues modèles, qui étaient également chargés d’exprimer à quel point elle est belle avec certains de leurs mots et toujours avec une bonne ambiance pour se soutenir mutuellement.

L’un des principaux influenceurs soutenant son travail est Daniella Chavez, qui est pratiquement l’un de ses partenaires de modélisation puisque récemment les deux travaillaient avec la même marque Nouvelle mode, en plus de ce qu’ils ont trouvé et passé d’excellents moments

Bien sûr, ils ont vu et mangé et ont passé un moment incroyable, qu’ils ont pu nous montrer à travers des histoires incroyables où leurs beautés brillaient au maximum, leur téléphone portable peut les capturer et bien sûr les fans des deux filles n’en revenaient pas. étaient là ensemble et ils étaient très excités.



Alexa Dellanos partage son parcours ce week-end, très coquette pour ses fans.

A cette occasion on a pu voir comment il se trouvait au sein d’une très large bande, un véhicule dans lequel il faisait demi-tour tout en nous montrant également ses belles baskets blanches avec des détails rouges et noirs, ainsi que des lunettes de soleil et sa belle chevelure blonde qui la caractérise .

De plus, elle portait également un sweat-shirt blanc, car aux États-Unis, ils vivent déjà avec une température un peu inférieure à celle que l’on peut ressentir dans d’autres endroits tropicaux et elle apprécie également ce genre de looks obtenus dans les climats frais.

Nous continuerons à suivre le voyage d’Alexa Dellanos et bien sûr, nous le partagerons avec vous afin que vous ne le manquiez à aucun moment et que vous puissiez continuer à profiter de sa beauté quand et comme vous le souhaitez.