Alexa est mis à jour avec une fonction que de nombreux utilisateurs demandent depuis des années | La technologie

Alexa vient de recevoir une mise à jour si facile et tant attendue que de nombreux utilisateurs se demandent pourquoi Amazon a attendu si longtemps pour l’ajouter.

Amazon est à un rythme assez décent au niveau des mises à jour de ses appareils intelligents. Alexa est votre atout pour conquérir les maisons et, bien que son fonctionnement soit très correct, la vérité est qu’elles continuent ou, du moins, elles manquent encore de quelques fonctionnalités.

Parmi toutes ces fonctionnalités qui manquaient à Alexa et, eh bien, les haut-parleurs intelligents d’Amazon étaient la possibilité de transférer de la musique entre des appareils à l’aide de commandes vocales. Et, à ce jour, cela se faisait manuellement.

Bien sûr, ne désespérez plus. Amazon a enfin ajouté cette fonctionnalité. La nouvelle mise à jour fait partie du pack d’amélioration d’octobre lancé par le géant du commerce en ligne pour ses appareils intelligents.

La vérité est que la fonctionnalité est si simple qu’il est assez surprenant qu’Amazon n’ait pas pensé à l’intégrer dans ses appareils auparavant. Si nous avons plusieurs appareils avec Alexa chez nous, il ne faudra pas se compliquer grand chose pour faire le tour de la maison en écoutant de la musique.

Oui, il y avait aussi la possibilité de jouer de la musique sur tous les appareils en même temps. Mais en fin de compte, cela signifiait avoir un son constant dans toute la maison, ce n’est souvent pas possible.

La meilleure chose est, par exemple, si nous sommes dans la salle de bain et que nous voulons continuer ce que nous écoutons dans la cuisine ou dans la chambre, la chose à faire est de demander à Alexa d’envoyer cette reproduction aux appareils qui sont dans un de ces chambres.

Cette fonctionnalité est déjà disponible, mais vous devrez attendre qu’elle atteigne tous les appareils. Et, est-ce que Amazon a déclaré qu’il atterrirait progressivement sur les appareils, nous vous recommandons donc d’être au courant des mises à jour que vos appareils peuvent recevoir d’Amazon.