Alexa-Leigh Blakemore : Les parents ont mis en garde le propriétaire contre la cheminée qui a écrasé sa fille | Royaume-Uni | Nouvelles

Alexa-Leigh Blakemore, six ans, qui reste en soins intensifs, n’a pas pu sortir de l’accident. Keiran Blakemore et Elle Williams, ses parents, ont déclaré qu’ils s’étaient déjà plaints auprès de leur propriétaire du manque de cheminée dans leur salon, mais que rien n’avait été fait pour y remédier. M. Blakemore a déclaré à ITV News: « Je suis ennuyé de l’avoir signalé en avril.

« Le propriétaire n’a tout simplement pas fait le travail et maintenant, huit mois plus tard, ma fille s’en est tiré dessus et s’est blessée au point où elle a des lésions cérébrales et ne sera plus jamais la même. »

« C’était une petite fille heureuse et normale, qui avait un suivi sur les réseaux sociaux, et maintenant je ne la reverrai plus jamais danser. »

« Je suis en colère contre le propriétaire parce qu’elle savait que ce n’était pas sûr, et je lui ai envoyé le devis pour le faire et cela n’a pas été fait.

« Ma fille est toujours dans un état critique.

Selon M. Blakemore, la fillette de six ans a trébuché et a attrapé la cheminée pour retrouver son équilibre, mais l’a retirée du mur au cours du processus.

Lexi a ensuite été transportée d’urgence dans un hôpital voisin de Liverpool, où elle a été placée dans un coma artificiel.

Elle s’est maintenant réveillée, mais elle est depuis en soins intensifs.

Elle a subi de graves blessures à la tête à la suite de l’accident survenu le 10 septembre.

« Elle a eu une vie tout à fait normale et elle ne le sera plus jamais. »

« C’était un accident anormal mais en même temps, il aurait pu être évité. »

« Nous pensons qu’elle dansait et est tombée et s’est agrippée à la cheminée. Nous n’avons jamais pensé que cela arriverait. »

Cela vient du fait qu’un rapport du Building Research Establishment (BRE) a révélé que les logements insalubres coûtent au NHS 1,4 milliard de livres sterling par an.

Le rapport du BRE indique que de nombreux risques domestiques sont « généralement peu coûteux à corriger par rapport au coût à long terme pour les services de santé et la société s’ils sont ignorés ».

Les impacts à plus long terme des logements de mauvaise qualité, tels que les personnes incapables de travailler ou ayant besoin de soins, coûtent à la société 18,5 milliards de livres sterling chaque année, selon le rapport du BRE.

S’exprimant sur les conclusions du rapport, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: « Nous avons un problème de logement dans ce pays – cela existe depuis de nombreuses années – j’étais auparavant secrétaire au Logement.

« Nous avons mis en place de nombreuses façons d’essayer de relever ce défi du logement. Dans certaines parties du pays, c’est particulièrement aigu, à Londres et à Cornwall par exemple.

« Et je pense que le fait que nous investissions un montant record dans des logements abordables, les changements apportés au système de planification, le programme d’aide à l’achat – tout cela fait partie de ce qui peut être fait pour aider les gens à avoir une maison, qu’ils la louent ou l’achètent. »

La police de Merseysede a déclaré que l’accident faisait l’objet d’une enquête et qu’aucune accusation criminelle n’avait été portée.