Alexa Mansour réfléchit à The Walking Dead World au-delà de la saison 1 ⋆ 10z viral

La première saison d’AMC The Walking Dead : le monde au-delà est désormais disponible en Blu-ray et DVD. Pour célébrer la sortie, le rédacteur en chef de ComingSoon, Tyler Treese, s’est entretenu avec la star Alexa Mansour au sujet du dernier spin-off de Les morts qui marchent. Mansour a discuté de ses réflexions sur la première saison, de ce que cela signifiait de rejoindre une si énorme franchise, et a même taquiné la prochaine saison 2.

Découvrez notre interview complète d’Alexa Mansour ci-dessous.

Tyler Treese : J’ai vraiment aimé la première saison de la série. Ce qui m’a vraiment impressionné, c’est juste votre alchimie avec Aliyah Royale. Hope et Iris, elles se sentent vraiment comme de vraies sœurs à l’écran. Comment vous êtes-vous lié et comment vous êtes-vous senti si naturellement à l’écran?

Alexa Mansour: C’était vraiment sympa. Il est très facile de s’entendre avec Aliyah, donc ce n’était pas trop difficile de donner vie à cette sœur. Nous avons passé beaucoup de temps en dehors du travail et je pense que nous nous sommes très bien connus. Premier réalisateur du pilote de la première version du pilote Jordan Vogt-Roberts, il nous a fait faire des cours d’improvisation une fois arrivés à Richmond. Alors Aliyah et moi avons commencé à nous familiariser au début avant que tout ne commence.

Une chose qui se démarque vraiment de la série, ce sont les petits moments où les acteurs peuvent se sentir comme des adolescents. Il y a une scène où vous jouez au Monopoly. Il y a ces moments de normalité pendant l’apocalypse, qui sont si merveilleux et différents à voir de la série. Pensez-vous que cela a vraiment contribué à donner à la série sa propre identité ?

Oh, cent pour cent. Cela a donné au spectacle cette innocence que je pense que beaucoup des deux autres, pas nécessairement manqué, mais c’est une perspective différente de ce qui se passe dans le monde et juste comme une petite vue fraîche et naïve sur l’apocalypse.

Hope a une relation si intéressante avec Huck et ils sont vraiment liés tout au long de cette première saison, mais Hope finit par comprendre qu’elle a été utilisée. De votre point de vue, avez-vous l’impression qu’il existe toujours un lien réel là-bas, ou est-il entaché de doute ? J’aimerais avoir votre lecture à ce sujet.

Je pense que c’est un peu entaché juste parce que Hope idolâtrait Huck, et c’était quelqu’un qu’elle admirait vraiment, puis elle découvre que tout ce temps, Huck l’a juste utilisée. Donc, il y a certainement ce genre de genre, ouais, vous avez raison. La relation est entachée, mais avec le temps, je pense que Hope se rend compte qu’il y a plus en jeu que sa simple amitié avec Huck et qu’elle doit regarder la situation dans son ensemble.

Le thème de la famille dans le spectacle est tellement génial. Il y a un développement intéressant avec Felix tout au long de cette première saison, où au début il est incapable de se sentir vraiment comme son frère et vous avez un très bon cœur à cœur pendant la saison. Finalement, nous voyons que ce lien se développe au cours de la saison. Pouvez-vous juste parler de leur relation ?

Je pense que Hope est vraiment têtue au début de la saison et au fur et à mesure que le temps passe et qu’elle passe plus de temps avec tous ces personnages et en particulier avec Felix, elle se rend compte qu’il a vraiment ses meilleurs intérêts à cœur. Hope est tellement coincée dans ses habitudes qu’elle ne pouvait pas le voir au début, mais en traversant des choses qu’ils traversent tous, elle se rend compte du genre : « Oh, peut-être qu’il veut vraiment m’aider, et il essaie juste de me protéger.”

Joe Holt fait un excellent travail en jouant le père adoptif et nous avons l’occasion de voir de très bons flashbacks parce qu’évidemment, il n’est pas là avec le voyage. Comment était cette connexion sur le plateau? Parce que ça donne vraiment l’impression d’être une vraie famille et tellement réaliste.

Oui. Eh bien, Joe ainsi que tous les autres acteurs sont tout simplement incroyables. Ils sont si naturels quand il s’agit de tout. Il était donc très facile de se faire passer pour une vraie famille. Et Joe est un gars tellement gentil que même en dehors du plateau, il agit comme notre père. Donc c’est, c’est assez proche de la réalité.

Faire partie de l’univers de The Walking Dead, c’est une grosse affaire. Connaissiez-vous les bandes dessinées ou la série télévisée ? Que saviez-vous du spectacle avant d’entrer?

Je connaissais l’émission. J’avais vu quelques saisons de la série originale. Je ne connais pas les bandes dessinées. En fait, je ne savais même pas qu’il y avait des bandes dessinées jusqu’à ce que j’accepte le travail. Mais oui, je connaissais la série originale. Je l’ai regardé à sa sortie et j’ai beaucoup aimé. J’étais très jeune quand il est sorti, donc c’était un peu effrayant pour moi, mais j’ai vraiment apprécié. Je ne peux pas dire que je le connais à cent pour cent, mais assez familier pour dire que c’était un cadeau énorme, énorme, énorme pour moi lorsque j’ai réservé le rôle.

Il y a tellement de bonnes scènes d’action et vos personnages sont vraiment considérés comme des durs à cuire, surtout à la fin de la saison, vous avez vraiment des compétences de combat vraiment cool. C’était génial de filmer ces séquences d’action ?

C’est super. Ils sont extrêmement difficiles à tirer. Je pense qu’ils prennent probablement le plus de temps sur tout simplement parce que parfois le cascadeur arrive et elle aide avec des choses qui pourraient potentiellement nous blesser, mais c’était plutôt cool. J’ai fait un tas de trucs que je n’aurais jamais pensé être physiquement capable de faire, et ça m’a poussé au-delà de mes limites. Donc certainement une belle expérience.

Au début de la saison, Hope est considérée comme téméraire, mais il y a toujours une méthode pour ce qu’elle fait et elle est très intelligente. Son intelligence se voit vraiment en fin de saison. Qu’est-ce que cela signifiait à la fois physiquement et mentalement de jouer un personnage féminin aussi puissant ?

C’était sympa. Je pense que cela m’a donné beaucoup plus de confiance en moi qu’avant parce qu’une fois, quand vous canalisez une certaine énergie pendant si longtemps, je veux dire, c’était comme six mois consécutifs de tournage de cette émission, de tournage de cette saison. Et vous commencez à croire que vous êtes aussi puissant que le personnage, ce qui était vraiment sympa pour moi. Je pense que c’était vraiment une grande bénédiction.

Nicolas Cantu fait un excellent travail en jouant Elton et vos deux personnages ont une relation de haut en bas tout au long de cette saison. C’est très émouvant, surtout avec le traumatisme du début de toute l’épidémie. Pouvez-vous nous parler un peu de leur relation et de ce que c’était de travailler avec Nicolas ?

Nicolas est génial. Il est tellement drôle. Il est toujours aussi heureux sur le plateau même cette saison. Je veux dire, il y a des scènes cette saison où vous vous dites : “Comment diable êtes-vous encore en train de sourire et de rire en ce moment ?” Et il n’est toujours qu’une boule de lumière dans l’air. C’était super la saison dernière. Il peut activer son émotion si facilement et il a juste rendu tout le tournage plus facile. Certes, tout ce qui se passait, il a vraiment tout fait voler.

La série montre bien ce tout nouveau côté de l’apocalypse puisqu’elle s’est déroulée un peu plus loin. De votre point de vue, y a-t-il quelque chose qui vous a surpris dans le script et que vous ne vous attendiez pas vraiment à voir abordé dans la série mais c’est le cas ?

Je ne m’attendais vraiment pas à ce que le spectacle soit si diversifié. Encore une fois, je ne connais pas très bien les séries originales, donc je ne connais pas les histoires des personnages de ces séries, mais je ne m’attendais pas à ce que la série soit aussi inclusive. Juste dans le sens où Aliyah et moi avons été adoptés, nous venons d’une famille afro-américaine et je suis hispanique, mixte hispanique Hal [Cumpston]est australien, et nous avons des membres de la communauté LGBTQ+, ce que j’ai trouvé vraiment génial. J’avais juste l’impression que c’était un regard vraiment nouveau sur tout et quelque chose que les gens regarderaient et auquel ils se rapporteraient à un niveau beaucoup plus élevé.

Je pense que cela parle à l’un des thèmes de la série, à savoir que les gens se rassemblent pendant ces terribles circonstances. Lorsque vous vous battez pour la vie ou la mort, vous ne laisserez pas de petites choses vous diviser, vous vous rassemblerez et nous voyons très tôt ce très bon sens de la communauté. Comment était-ce de tourner ces premières scènes dans la ville là-bas ?

C’était très amusant. C’était plutôt cool. C’était presque comme au collège et je n’y suis jamais allé. Il y a eu une jolie petite expérience comme, oh, je suis sur le campus. Nous allons aux dortoirs ou allons à ceci ou à cela. C’était vraiment sympa, comme quand j’ai pu vivre mon petit fantasme d’être à l’école.

La scène avec ta mère est une scène tellement émouvante et tellement, les flashbacks sont tellement émouvants avec Kari Bennett. Pouvez-vous simplement parler de ce traumatisme et de ce que votre personnage a retenu? Parce que cela sert vraiment de base à de nombreux problèmes tout au long de la saison et nous la voyons en quelque sorte accepter cela tout au long de la première saison.

Oui. Elle le tient et elle pense que tout est de sa faute alors qu’en réalité, elle a été victime de sa situation. Donc, vivre une vie normale après avoir vu ce qu’elle a vu et fait ce qu’elle a fait et ne pas avoir réalisé que ce n’était pas de sa faute. C’est en soi extrêmement traumatisant. Je pense qu’au fur et à mesure que le spectacle avance, il le résout vraiment, vraiment bien et tout ça. Personne ne s’en remettra jamais de quelque chose comme ça, mais ça aide Hope à se rendre compte qu’elle est la victime ici. Ce n’est pas elle qui est responsable de tout le monde.

La première saison se termine et c’est une sorte de préparation à la deuxième saison, qui est tellement excitante. Nous arrivons enfin à destination. Nous avons en quelque sorte vu beaucoup de voyage dans la première saison. Que peut-on vraiment attendre de la saison 2 ?

Je pense que beaucoup d’entre vous vont voir Iris et Hope changer de place. Vous allez juste la voir et dire : « Attends, Hope ne devrait-elle pas faire ça, et Iris ne devrait-elle pas faire ça ? Et il y aura beaucoup de questions que beaucoup de fans se sont posées et qui trouveront des réponses cette saison. Je ne peux pas trop en dire, mais je peux dire que ça va régler un tas de détails.

Il y a une base de fans tellement passionnée pour The Walking Dead. Est-ce que ça a été génial de voir leur soutien et d’avoir des fans aussi passionnés ?

Oh oui. Cela a été incroyable. Je veux dire, les messages que je reçois, comme les gens se rapportant à Hope et disant simplement : « Oh, je comprends ce qu’elle ressent et « Je n’ai plus l’impression d’être seul dans ce cas ». Et juste avec tous les autres personnages, ça a été vraiment sympa. Cela me donne l’impression que nous faisons partie d’un plus grand quelque chose de plus grand que toi-même.

Il y a un véritable aspect inspirant dans l’arc de Hope sur la façon dont elle aborde son passé. Elle est capable d’utiliser cela comme motivation. Pouvez-vous parler un peu de la façon dont vous vous connectez personnellement au personnage ?

Tout le monde a traversé ses propres combats et certains sont plus gros que d’autres, mais cela ne diminue en rien vos sentiments ou quoi que ce soit. Je pense que jouer Hope et voir à quel point elle était perturbée à l’intérieur, j’ai pu laisser échapper beaucoup de choses que je ressentais à travers son personnage. Donc jouer à Hope était en quelque sorte une séance de thérapie pour moi.