Alexa, met Netflix : Cette Smart TV 4K mesure 50″ et son prix est étonnamment bas sur Amazon | Technologie

Amazon a déclassé pas mal de téléviseurs 4K. L’un des meilleurs vient d’Hisense et mesure 50 “, bien que la chose la plus remarquable actuellement soit sans aucun doute son prix.

Les téléviseurs évoluent depuis plusieurs années maintenant, notamment en termes de prix, avec des modèles 4K de plus en plus chers et en ajoutant des fonctionnalités en tout genre, des meilleurs panneaux aux assistants virtuels.

En ce moment là un exemple clair de cette dynamique chez Amazon, et c’est le Hisense 50A7100F, une Smart TV qui a Alexa comme assistant et qui ne mesure pas moins de 50 pouces. Mieux encore, il ne coûte que 359 euros, un prix assez compétitif.

Ce téléviseur 4K est exceptionnellement bon marché, malgré de très bonnes fonctionnalités et une taille de 50 pouces.

Bien qu’il s’agisse toujours d’un téléviseur 4K d’entrée de gamme bon marché, le fait de pouvoir le contrôler via Alexa avec des commandes vocales doit s’ajouter à quelques technologies supplémentaires qui améliorent à la fois le son et l’affichage, à savoir les modèles à bas prix. Ils se sont beaucoup améliorés ces dernières années, comme nous l’avons mentionné ci-dessus.

Par exemple, ce Hisense a un son de studio Dolby avec upscaling Ultra HD AIEn d’autres termes, si vous lisez du contenu non 4K, le logiciel le redimensionne automatiquement à cette résolution à l’aide de l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, pratiquement toutes les plateformes de streaming ont 4K, bien que cela dépende également du plan que vous avez engagé et du contenu spécifique que vous lisez, donc cela ne fait jamais de mal d’avoir cette fonction.

En général, c’est un bon téléviseur pour le prix qu’il a, sans aucun doute l’un des meilleurs autour de 300 euros, une bordure naturelle dans laquelle il existe généralement des modèles de 43 à 45 pouces, mais pas aussi grand que le Hisense 50AE7000F qui Amazon propose.

Cela dit, si par exemple vous recherchez une Smart TV pour les jeux, il y en a d’autres qui offrent de meilleures fonctionnalités, comme HDMI 2.1.

En tout cas, si vous penchez vers le modèle que nous avons évoqué, vous n’aurez pas à payer les frais d’expédition, car Amazon assume tous les frais pour les commandes de 29 euros ou plus, comme celle-ci.

