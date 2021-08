Alexa Moreno : « Il est temps de boucler ce cycle »

Alexa Moreno atteint le Jeux olympiques de Tokyo 2020 avec de grandes attentes, cependant, il n’a pas pu obtenir une médaille pour le pays. Après avoir terminé votre participation au concours, la gymnaste a clairement indiqué qu’elle prendrait du temps pour analyser son avenir.

“Il est temps de clore ce cycle, qui a été particulièrement compliqué à plus d’un titre. Je reste serein avec ma participation. Je sais que ce n’était pas parfait, mais je suis très très heureux d’avoir pu concourir sur tous les appareils et atteindre mon objectif”, a-t-il écrit sur Twitter.

De même, l’athlète mexicaine a remercié le soutien qu’elle a reçu ces dernières années. “Avec ça je reste. Je me suis acquitté et j’ai bien fait mon travail et j’ai payé ma dette envers moi-même. J’ai été très bien accompagné et de nombreuses personnes m’ont encouragé et soutenu pour arriver à ce résultat et je remercie le ciel de m’avoir apporté cette aide au moment où j’en avais le plus besoin”, a-t-il expliqué.

Enfin, Moreno a admis qu’elle était heureuse bien qu’elle n’ait pas obtenu de médaille. « Allez au dernier saut. Je pense qu’ayant été proche du podium, j’ai obtenu un meilleur résultat que ce à quoi je m’attendais. J’ai vraiment apprécié la journée de la compétition, je me sentais calme et en sécurité et j’avais confiance en moi, en ce sens qu’il avait la capacité de faire du bon travail », a-t-il ajouté.