Alexa Nikolas de Zoey 101 poursuit son ex pour agression sexuelle présumée

Milosh n’a pas répondu au procès de Nikolas, qui prétend qu’il a “gardé le contrôle” sur elle en l’agressant sexuellement, en l’isolant de ses amis, en l’obligeant à être avec lui à tout moment, en entretenant une voiture et un seul jeu de clés de maison, la persuader de suspendre sa carrière et d’abandonner son potentiel d’indépendance financière, contrôler les finances et la convaincre qu’elle était mentalement instable chaque fois qu’elle remettait en question la « relation » ou ses intentions, et retarder la procédure de divorce.

L’actrice déclare dans sa plainte vouloir “demander justice pour les années de torture émotionnelle, sexuelle, psychologique et financière” qu’elle aurait subies aux mains de Milosh.

Selon le dossier, Nikolas et Milosh ont communiqué pour la première fois en 2008, alors qu’elle avait 16 ans et qu’elle tournait le film Children of the Corn. Elle déclare que son chaperon de tournage l’a initiée à la musique du musicien. L’actrice a déclaré qu’elle lui avait envoyé un message sur MySpace avec l’intention de savoir “s’il se produisait en direct”.

Elle a déclaré que le musicien, alors âgé de 33 ans, avait répondu à son message et qu’elle lui avait donné son numéro de téléphone à sa demande, après quoi il l’aurait appelée quelques minutes plus tard. Elle a déclaré dans sa plainte qu’ils avaient parlé au téléphone pendant une heure. Au cours des années suivantes, le procès allègue qu’ils ont poursuivi leurs communications et ont également eu des conversations vidéo sur Skype, au cours desquelles son corps lui a été révélé à sa demande.