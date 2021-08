Alexa Nikolas, la star de “Zoey 101”, poursuit son ex-mari pour violence sexuelle

L’ancienne de Zoey 101, Alexa Nikolas, poursuit maintenant son ex-mari, l’artiste Michael Milosh, pour violence sexuelle, toilettage d’une adolescente et l’avoir manipulée pour l’épouser à l’âge de 19 ans. Nikolas est très explicite dans les documents juridiques, appelant spécifiquement son ex comme “une musicienne libertine qui a profité de l’innocence d’un fan mineur pour la manipuler et la contraindre à succomber à ses agressions sexuelles répétées contre elle”.

L’actrice a raconté leur histoire dans les documents, affirmant qu’ils avaient commencé à discuter sur Myspace alors qu’elle n’avait que 16 ans. Il avait alors 33 ans. Ils ne se sont rencontrés en personne jusqu’à ce qu’elle ait 18 ans, et les choses sont rapidement devenues sexuelles. Elle réitère son accusation précédente selon laquelle il l’a épousée dans le seul but d’obtenir sa carte verte. Les deux se sont séparés en 2016 et ont finalement divorcé en 2019.

Nikolas a précédemment parlé de son expérience avec Milosh dans Verse Magazine. “Notre différence d’âge est devenue très réelle pour moi. Nous avons 17 ans d’écart. Je l’ai rencontré à 18 ans, je me suis marié à 19 ans, et mes années de formation adulte ont été passées à ses côtés, et j’ai été façonné par son monde”, a-t-elle déclaré. mentionné. “Comme il était beaucoup plus âgé que moi, il a eu tellement de leçons de vie et d’expériences que j’ai commencé à avoir l’impression qu’elles étaient les miennes, mais elles ne l’étaient pas. J’ai commencé à ressentir de l’envie qu’il ait toutes ces connaissances et j’ai pensé, « Non, si vous pouviez avoir du temps par vous-même pour devenir cet humain que j’aime, je devrais pouvoir avoir du temps seul et devenir le mien. »

Milosh a nié toutes les accusations. “D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours fortement soutenu les femmes et leur droit de s’exprimer et d’être entendues. C’est pourquoi les fausses affirmations faites par mon ex-femme m’ont tellement blessée et choquante. Alexa et moi étions marié depuis près de sept ans. Comme tous les mariages, nous avons eu nos difficultés et tenté de les surmonter ensemble du mieux que nous pouvions. En fin de compte, malgré tous nos efforts, nous avons accepté de divorcer. Je l’aimais beaucoup et nous avons partagé de nombreuses années spéciales avant notre mariage terminé”, a-t-il écrit dans un communiqué, avant d’ajouter qu’il pense que Nikolas a commencé avec les accusations une fois qu’il a cessé de lui donner une pension alimentaire. “Je ne lui ai toujours souhaité que le meilleur et j’ai continué à la soutenir financièrement même après que je n’étais plus obligé de le faire en vertu de notre accord de divorce. Finalement, j’ai arrêté de payer en réponse, Alexa a eu recours à l’assassinat de caractère. Cependant, concernant mon ex- le récent post Instagram de sa femme et il est répertorié comme de fausses accusations sérieuses et démontrables, c’est simplement un morceau de fiction révisionniste.”