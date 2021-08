Alexa obtient la voix d’Amitabh – Voici comment activer la fonctionnalité

in

C’est peut-être la voix la plus reconnue du cinéma indien. C’est le baryton de Bharat, à savoir. Nous parlons ici d’Amitabh Bachchan. Et Alexa parlera également avec sa voix. Pour être précis, vous pouvez l’entendre parler sur Alexa car il offrira une collection d’expériences triées sur le volet – anecdotes de ses films, poésie de son père Harivansh Rai Bachchan et citations inspirantes – alors qu’Amazon a annoncé aujourd’hui la disponibilité du premier long métrage de voix de célébrité en Inde.

Bachchan rejoint Samuel L Jackson, qui est devenu la toute première voix de célébrité Alexa en 2019.

Contenu organisé par Bachchan lui-même

Les utilisateurs peuvent demander, dire « Amit ji, joue des chansons de Kabhi Kabhi » ou « Amitji, Sholay ke gaane bajaiye » ou simplement dire « Amit ji, raconte-nous une histoire drôle » pour entendre des informations amusantes en coulisses.

Le contenu original a été organisé par Amitabh Bachchan lui-même.

En plus du contenu de Bachchan, les utilisateurs peuvent également demander de la musique, définir des alarmes et obtenir des mises à jour météo dans son style signature.

Les utilisateurs peuvent également recevoir des vœux d’anniversaire avec la voix de Bachchan. Le signal pour cela est “Amit ji, c’est mon anniversaire”.

“Travailler avec Amazon pour introduire ma voix sur Alexa a été une nouvelle expérience en réunissant la magie de la technologie vocale et la créativité artistique”, a déclaré Amitabh Bachchan dans un communiqué d’Amazon.

« Créer la première voix de célébrité bilingue au monde nous a obligés à inventer et réinventer presque tous les éléments de la science de la parole : mot d’éveil, reconnaissance vocale, synthèse vocale neuronale et plus encore », a déclaré Puneesh Kumar, responsable national d’Alexa. , Amazonie indienne.

Comment activer la fonctionnalité

Les clients indiens peuvent choisir d’ajouter la voix d’Amitabh à leur expérience Alexa sur les appareils Echo ou en appuyant sur l’icône du micro sur l’application d’achat Amazon (Android uniquement) pour un prix de lancement de Rs 149 pour un an.

Selon Amazon, les utilisateurs doivent dire « Alexa, présente-moi Amitabh Bachchan » pour commencer l’achat et interagir avec la voix de Bachchan en utilisant le mot de réveil « Amit ji ».

C’est-à-dire que les utilisateurs doivent dire: “Alexa, activez Amit ji wake word” sur les appareils Echo pour activer cette fonctionnalité.

Sur l’application d’achat Amazon (Android uniquement), les utilisateurs doivent visiter la section Alexa dans l’onglet Paramètres et activer le mot de réveil « Amit ji ».

Sur les appareils Echo, les utilisateurs peuvent interagir avec Alexa et Amitabh en anglais, en hindi ou les deux.

Pour changer la langue, les utilisateurs devront accéder aux paramètres de l’appareil sur leur application Alexa ou simplement dire “Alexa, parle en hindi” sur leur appareil Echo. Sur l’application d’achat d’Amazon, Amitabh et Alexa peuvent interagir en anglais uniquement au lancement.

Les utilisateurs peuvent visiter amazon.in/amitji pour en savoir plus.

Renseignez-vous sur les actualités technologiques grand public que vous pouvez utiliser, les dernières critiques et les guides d’achat. Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram!