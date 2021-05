Alexa PenaVega partage une photo de sa fille à l’hôpital

. Alexa et Carlos PenaVega ont ramené leur fille nouveau-née à la maison après une période aux soins intensifs.

Le 10 mai, Alexa et Carlos PenaVega ont annoncé la nouvelle que leur fille nouveau-née, nommée Rio, était en soins intensifs. Le bébé est né environ un mois plus tôt, mais ses parents, tous deux acteurs, ont écrit sur Instagram que la petite fille «donnait des coups de pied à quelqu’un à l’USIN».

Le 16 mai, Alexa PenaVega a partagé une mise à jour sur son compte Instagram, annonçant qu’elle et son bébé étaient de retour à la maison. Les photos qu’elle a partagées montraient que son bébé Rio était allaité et avait l’air serein. «Normalement, je ne publie pas de photos comme celle-ci… mais c’était très puissant pour moi», a écrit PenaVega. Il a également expliqué que «l’une des choses les plus importantes à l’USIN est le temps peau à peau et le lait maternel».

PenaVega et son mari ont parlé ouvertement dans le passé de leur foi chrétienne. Dans le post Instagram, Alexa PenaVega a déclaré que même si la naissance prématurée de Rio était inattendue, “nous ressentons la paix de Dieu tout le temps”. L’actrice de Hallmark, Danica McKellar, a également commenté trois émoticônes de cœur dans le message. Candace Cameron Bure a également commenté, écrivant “Awwww félicitations et bienvenue dans le monde de Rio!”

Suivez la page Facebook de Hallmark’s Heavy pour les dernières nouvelles, rumeurs et contenus.

Le PenaVegas a déménagé à Hawaï en 2017

Selon le dernier post Instagram de PenaVega, bébé Rio est né au Kapi’olani Medical Center à Honolulu, Hawaï. Les PenaVegas ont déménagé de Los Angeles à Hawaï en 2017 alors que leur fils aîné était encore un bébé.

Dans une interview de 2020 avec People, PenaVegas a fait la lumière sur les raisons de son déménagement. «Nous n’avons jamais adapté le moule hollywoodien», a déclaré Alexa PenaVega. “Nous n’avons jamais fait les choses de manière conventionnelle.” Le couple a estimé qu’il aspirait à un sentiment de communauté qu’il ne pouvait pas trouver à Los Angeles. «Nous avons toujours de très bons amis qui vivent là-bas, mais la plupart d’entre eux n’ont pas d’enfants et ne sont pas mariés», a déclaré PenaVega.

Dans l’interview, Carlos PenaVega a parlé de la rencontre d’Alexa dans un groupe d’étude biblique et de la façon dont ils ont pris la décision de combiner leurs noms de famille. «Nous étions littéralement au bureau du comté de Ventura pour signer tous les documents et la femme était comme ‘De qui est le nom de famille?’ J’ai dit «voyons si cela fonctionne. Carlos et Alexa PenaVega. Juste un mot. “

Carlos a déclaré à People que lui et Alexa avaient commencé à envisager de déménager à Hawaï après avoir rencontré d’autres jeunes couples chrétiens lors d’une visite à Maui. «Nous avons prié à ce sujet, puis nous avons déménagé ici trois mois plus tard», a-t-il déclaré. Alexa a récemment partagé une publication Instagram d’elle et de Carlos debout près de leur piscine avec un coucher de soleil en arrière-plan. Sur la photo, vous pouviez voir ses deux enfants nager. Carlos a commenté: «Ici, nous arrivons à LIVE !!? Dieu est tellement BON! “

La famille de cinq personnes est heureuse et en bonne santé

Le 16 mai, Carlos PenaVega a partagé une photo sur Instagram de toute la famille de cinq personnes se prélassant ensemble au lit. Alexa tenait bébé Rio et allongée à côté de son fils aîné, Ocean Kingston, qui aura 2 ans en juin, se trouvait entre son frère aîné et son père, cachant son visage de la caméra. «Merci à tous pour vos prières!» PenaVega a légendé sur la photo. “Tout le monde est enfin de retour à la maison, sain et sauf.”

Plus tard dans la journée, PenaVega a partagé une autre photo sur Instagram de lui et de ses enfants grimaçant. «#Sundayfunday with the boys», a-t-il écrit dans le message. Selon la page IMDb de Carlos, son dernier projet est “The Loud House Movie”, basé sur la série télévisée Nickelodeon “The Loud House”. PenaVega exprime le personnage de Bobby Santiago. Le film sera diffusé sur Netflix.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE: Sarah Vilard: Tiktoker a révélé qu’elle avait simulé son mariage pour rendre son ex jalouse