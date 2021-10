Alexa PenaVega, une ancienne de « Spy Kids », parle de la blessure traumatique de son fils

Alexa Penavega, une ancienne de Spy Kids, a emmené son fils Kingston, 2 ans, faire un voyage effrayant à l’hôpital après un accident « traumatique » entraînant la perte d’une partie de son majeur. Penavega a partagé sur son histoire Instagram qu’elle avait accidentellement attrapé les doigts de son fils dans l’une des charnières de la porte de leur maison.

« En préparant les enfants pour le lit, j’ai fermé les doigts de Kingston dans la charnière de la porte de la salle de bain », a-t-elle déclaré le mardi 19 octobre. « Son index est meurtri et un peu ensanglanté, mais son majeur en a fait les frais. et a été coupé dès la première articulation près de la pointe. C’était la chose la plus traumatisante que nous ayons vécue en famille. La culpabilité et la honte de la mère étaient vraiment difficiles à surmonter. Mais Dieu merci pour le doux petit meurtrier Kingston est . »

Heureusement, son mari, Carlos Penavega, membre de Big Time Rush, était présent pour sauver rapidement la situation. « [He] s’est précipité comme Superman », a écrit l’actrice. « Il nous a fallu une minute pour comprendre ce qui s’est passé. Au contraire, cela nous a tous fait nous aimer encore plus et nous a complètement humiliés. Heureusement, Kingston fait déjà des flips comme si de rien n’était. Mon Dieu, j’aime mes bébés. « Malheureusement, le jeune Kingston s’est retrouvé sans le bout de son majeur. « Ils n’ont pas pu rattacher le morceau de son doigt », a conclu Alexa. « Pauvre bébé. Mais les neuf autres sont si mignons ! Il ira plus que bien. »

Alexa et Carlos se sont mariés en 2014. Le couple a deux autres enfants : son fils Ocean, 4 ans, et sa fille Rio, 5 mois. La maman de 33 ans a révélé en juin qu’elle et son mari élevaient seuls leurs enfants, sans aucune aide extérieure.

« Il y a des jours où j’aimerais vraiment l’avoir fait », a-t-elle partagé sur ses histoires Instagram, ajoutant qu’elle et son mari travaillaient pour donner la priorité à leurs « soins personnels ». « On va cuisiner, on va nettoyer, on va surveiller les enfants, on va travailler, on va faire tout ça toute la journée, mais on se sent totalement coupable quand on fait des trucs pour nous ce qui est idiot parce qu’on sait c’est idiot. Mais nous y travaillons.