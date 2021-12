Alexa peut désormais détecter et vous avertir si vous avez laissé un robinet ouvert ou si le lave-linge a terminé | La vie

Amazon continue d’améliorer les fonctions d’Alexa et maintenant il peut nous aider à savoir quand certaines de nos tâches sont terminées ou si nous avons eu une erreur. De plus, nous pouvons vous communiquer nos préférences pour une meilleure utilisation de votre technologie.

Alexa est entrée dans un grand nombre de foyers. L’assistant vocal d’Amazon est devenu très populaire et est dû, entre autres, au grand nombre de fonctions dont il dispose.

Il y a un mois, nous vous avons annoncé qu’ils avaient mis la fonction pour que les haut-parleurs intelligents que nous avions à la maison soient synchronisés et nous permettent écouter de la musique partout où nous nous déplaçons.

Maintenant, Amazon a étendu ses améliorations, ajoutant la possibilité de surveiller nos appareils intelligents avec Alexa. Ce faisant, nous dirait si la machine à laver est terminée votre programme avec la fonction Bip de l’Appareil.

Vous pouvez également nous dire si un robinet est ouvert. Si auparavant l’assistant vocal pouvait détecter des aboiements ou des bris de verre, il peut désormais nous dire s’il y a de l’eau courante plus longtemps qu’il ne le devrait.

Pour cela seulement nous devrons établir des routines dans notre assistant intelligent. Pour cela, nous devons entrer dans l’application Alexa sur notre mobile ou notre ordinateur. Cliquez sur l’icône avec les trois bandes. Entrez dans les routines et appuyez sur le symbole +.

Puis on sélectionne Quand ça arrive… et on choisit dans la liste qui s’affiche. Ensuite, nous ajoutons l’action qu’Alexa devrait faire. nous aurons établi 1 sur 99 routines qui peut être programmé.

Beaucoup plus de fonctionnalités

Pour ceux qui doivent prendre des médicaments périodiquement, Alexa peut être invité à faire l’achat de médicaments en cas de besoin. Avec la commande « Alexa, achète mes médicaments », l’assistant utilisera Amazon Pharmacy pour que vous les ayez à la maison à l’heure. Bien sûr, avant de devoir établir quels médicaments nous prenons la première fois.

Même Ils ont créé un mode conversation, ce qui fait qu’Alexa parle à toutes les personnes présentes. Son nom n’aura pas à être répété à chaque fois que nous lui demanderons quelque chose et elle coupera son discours si nous l’interrompons. Vous pouvez désactiver cette fonction en disant « Quitter la conversation ».

Nouveau haut-parleur intelligent d’Amazon avec un design renouvelé et un son amélioré. Il comprend un woofer de 76 mm et deux tweeters de 20 mm avec technologie Dolby Audio, et dispose d’un contrôleur numérique domestique Zigbee intégré.

Last but not least, maintenant nous pouvons apprendre à Alexa nos préférences. Si on dit « Alexa, j’adore les pâtes », l’assistant en tiendra compte pour vous proposer des recettes la prochaine fois que vous cuisinerez. Il en va de même si l’on parle de sport, par exemple.

Des pas en avant dans cette intelligence artificielle qui sert de plus en plus de support dans notre maison et il n’est pas difficile de trouver des appareils à bon prix. Espérons que nous n’aurons pas à le regretter et que le Terminator se présente chez nous.