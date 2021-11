Alexa peut désormais dire à Netflix de jouer quelque chose pour vous dans certains pays : voici comment cela fonctionne

Le développement a été partagé par les deux sociétés lundi

Netflix et Alexa : Les utilisateurs avides de Netflix sont conscients que Netflix utilise depuis longtemps les goûts et les préférences des utilisateurs pour suggérer des titres similaires que les téléspectateurs pourraient apprécier. La plate-forme OTT a même rendu cela plus simple en en faisant une solution à un bouton qui sélectionne quelque chose en fonction des goûts des utilisateurs et commence à le jouer par lui-même. Cette fonctionnalité s’appelait d’abord Shuffle, et a maintenant atteint le terme « Play Something » pour cela. Cependant, maintenant, il l’a rendu encore meilleur. Netflix a maintenant pris sa fonctionnalité qui sélectionne les titres qu’un téléspectateur pourrait aimer et l’a liée à l’IA et au matériel de streaming d’Amazon qui peuvent être contrôlés avec la voix.

Avec cela, aux États-Unis et au Canada, les utilisateurs disposant d’un haut-parleur ou d’une application Echo, d’un appareil Fire TV et d’un abonnement Netflix actif n’auraient qu’à dire «Alexa, Play Something», et The Fire TV ouvrirait Netflix et commencerait à lire des titres qui Netflix a sélectionné en fonction des goûts des téléspectateurs. La fonctionnalité est également disponible dès maintenant dans les deux pays via la télécommande Alexa Voice, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’avoir un haut-parleur ou une application Echo pour l’utiliser.

Le développement a été partagé par les deux sociétés lundi, dans lequel il a également déclaré: « Vous pouvez également demander à Alexa de jouer quelque chose de l’autre côté de la pièce avec la série Fire TV Omni récemment lancée qui propose des commandes vocales mains libres. » Cependant, cette fonctionnalité de Netflix ne semble pas avoir été activée pour les autres assistants vocaux, y compris Google Assistant ou Comcast.

Bien que la fonctionnalité soit pratique et que beaucoup puissent l’apprécier, elle soulève la question de savoir pourquoi Amazon associerait son Alexa à Netflix alors que ce dernier est clairement dans une bataille de domination OTT avec Amazon Prime Video. Néanmoins, il est probable que cette fonctionnalité s’adresse bientôt à d’autres assistants vocaux, car l’affiche promotionnelle de cette fonctionnalité indique « Disponible d’abord sur Fire TV ».

