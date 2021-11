Alexa peut-elle appeler le 911 ? Comment configurer Alexa pour les urgences

Adam Molina / Autorité Android

Amazon aime que les gens considèrent les appareils Alexa comme un guichet unique pour la communication. Vous pouvez passer (la plupart) des appels téléphoniques sortants sur ses haut-parleurs Echo, et si vous avez un Echo Show, il existe plusieurs options d’appel vidéo. Mais Alexa appellera-t-elle le 911 pour vous en cas d’urgence ?

Alexa peut-elle composer le 911 ?

Malheureusement, vous ne pouvez pas demander à Alexa d’appeler directement les services d’urgence. Aux États-Unis, au moins, cela est dû à la conformité réglementaire – les règles de la FCC exigent que les appareils compatibles 911 fournissent à la fois des données de localisation et un numéro de rappel, ce qui est théoriquement faisable pour Alexa, mais quelque chose qu’Amazon a choisi de ne pas mettre en œuvre. Dans la mesure du possible, vous devez utiliser un téléphone cellulaire ou fixe en cas d’urgence grave.

Utiliser un Echo Connect pour appeler le 911

Une solution de contournement pour ces limitations est l’accessoire Echo Connect d’Amazon, qui relie un haut-parleur Echo à une ligne fixe, permettant à ce haut-parleur de fonctionner comme un haut-parleur sans restriction. L’Echo Connect est officiellement abandonné, mais vous pouvez parfois trouver des unités d’occasion sur des sites comme eBay, et la configuration reste prise en charge dans l’application Alexa pour Android, iPhone/iPad et le Web.

Vous aurez besoin d’un adaptateur séparateur pour votre prise téléphonique si vous avez l’intention de passer des appels à partir d’un téléphone ordinaire avec votre haut-parleur Echo. Mais une fois que tout est configuré, il vous suffit de dire « Alexa, appelez le 911 ».

Comment configurer un contact Alexa d’urgence

Si vous n’avez pas de ligne fixe et d’Echo Connect, l’alternative la plus simple est de vous assurer d’avoir un contact d’urgence attaché à votre compte Alexa comme un médecin, un proche ou même votre voisin. À la rigueur, cette personne peut appeler les services d’urgence pour vous et/ou venir à votre secours jusqu’à l’arrivée des autorités.

Pour ajouter et utiliser un contact d’urgence dans Alexa, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad. Appuyez sur le Communiquer en bas de l’écran. Appuyez sur le icône de contacts (deux personnes) dans le coin supérieur droit.Ouvrez le menu à trois points en haut à droite.Sélectionnez Personne à contacter en cas d’urgence.Suivez les invites pour sélectionner un contact existant ou en créer un nouveau. Notez que vous ne pouvez pas ajouter de services d’urgence comme le 911, et toute personne que vous sélectionnez recevra un message l’informant de votre choix. Si jamais vous avez besoin d’aide, demandez à Alexa d’« appeler à l’aide » ou d’« appeler mon contact d’urgence ».

Qu’est-ce qu’Alexa Guard et comment le configurer ?

Alexa Guard est actuellement un service réservé aux États-Unis et n’appellera pas directement le 911 ou d’autres services d’urgence, mais il fournit une couche de sécurité à domicile et, moyennant des frais, il peut vous mettre indirectement en contact avec ces services. Lorsque Guard est réglé sur le mode Absent en disant «Alexa, je pars», vos haut-parleurs Echo commencent à écouter les bruits de verre brisé et les alarmes de fumée/monoxyde de carbone. Vous recevez des alertes sur votre téléphone et l’éclairage intelligent lié peut être configuré pour s’allumer et s’éteindre pour simuler votre présence. Si vous disposez d’un système de sécurité ADT, Ring ou Scout, il peut également être lié.

Amazon vend un service amélioré appelé Alexa Guard Plus, qui coûte 4,99 $ par mois ou 49 $ par an, sauf si vous êtes déjà abonné à Ring Protect Plus. Cela améliore la détection audio pour inclure des éléments tels que les pas et la fermeture des portes, et peut utiliser des caméras de sécurité extérieures pour déclencher l’éclairage. Il peut même jouer des aboiements de chien si un mouvement est détecté à l’extérieur et un son de sirène si l’activité est à l’intérieur.

Plus important encore pour nos besoins, Guard Plus peut appeler la ligne d’assistance d’urgence d’Amazon lorsque vous dites «Alexa, appelez à l’aide» au lieu d’un contact d’urgence personnel. Un représentant de la ligne d’assistance parlera au service d’urgence approprié une fois qu’il aura vos informations.

Voici comment démarrer avec l’une ou l’autre version d’Alexa Guard :

Ouvrez l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad. Appuyez sur le Suite en bas de l’écran. Appuyez sur Paramètres.Sélectionner Gardien. Vous devrez faire défiler la liste un peu.Choisissez Configurer la garde, puis suivez les invites. Si vous voulez Guard Plus mais que le Guard de base est déjà actif, revenez au tableau de bord Guard, puis touchez Terminer la configuration de Guard Plus.

Une dernière mise en garde : vous aurez besoin d’au moins un haut-parleur Echo à portée de chaque alarme et point d’entrée si vous voulez que Guard soit efficace. La bonne nouvelle est que la technologie est compatible avec tous les haut-parleurs dédiés de la gamme Echo, y compris l’Echo Dot, qui coûte 50 $ ou moins.

