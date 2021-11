Alexa peut-elle lire YouTube ? Oui, voici comment faire.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

La gamme Echo Show alimentée par Alexa est un choix populaire pour les écrans intelligents, en grande partie en raison de l’influence qu’Amazon apporte sur le marché, mais aussi en raison de fonctionnalités légitimement utiles telles que regarder des caméras de sécurité ou des services de divertissement en streaming comme Netflix. Mais Alexa peut-elle lire YouTube pour vous ?

Lire la suite: Comment utiliser Spotify avec Amazon Alexa

RÉPONSE RAPIDE

Alexa n’a pas d’application YouTube native, ce qui limite les fonctionnalités, mais il existe une solution de contournement. Vous pouvez regarder YouTube sur un Echo Show à l’aide de l’un des deux navigateurs Web suivants : Mozilla Firefox ou Amazon Silk. Si vous demandez à Alexa de lire une vidéo spécifique, elle affichera des liens Web sur lesquels vous pouvez appuyer pour l’ouvrir.

PASSEZ AUX QUESTIONS CLÉS

Alexa peut-elle lire YouTube sur un Echo Show ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Oui, Alexa peut lire YouTube, mais pas nativement. Alors que Echo Shows est préchargé avec des applications pour des services comme Netflix, Hulu et Prime Video, YouTube est une omission flagrante. La solution de contournement consiste à utiliser l’un des deux navigateurs Web inclus dans l’émission : Mozilla Firefox ou Amazon Silk.

Bien que vous puissiez dire « Alexa, ouvrez Firefox » ou « ouvrez Silk », puis entrez manuellement l’URL de YouTube, ce n’est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez simplement dire « Alexa, ouvrez YouTube » et après avoir choisi Firefox ou Silk comme navigateur par défaut, cette commande passera toujours directement au site Web.

Il est encore plus rapide de demander « Alexa, joue ___ sur YouTube », ce qui devrait faire apparaître les résultats de recherche associés si Alexa vous comprend correctement. Appuyez sur un lien pour ouvrir une vidéo.

Il y a des limites à cette approche. Bien que vous puissiez vous connecter et accéder à vos listes de lecture et abonnements, l’interface Web est loin d’être idéale pour les commandes à écran tactile, en particulier sur un petit écran comme l’Echo Show 5. Vous ne pouvez pas non plus utiliser Chromecast/Google Cast avec un Echo Show, qui est souvent le moyen le plus simple de rechercher et de mettre en file d’attente des vidéos.

Pourquoi n’y a-t-il pas d’application YouTube native sur Echo Show ?

Adamya Sharma / Autorité Android

Étant rivaux dans l’industrie de la maison intelligente, Amazon et Google ont refusé de jouer gentiment les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas, par exemple, acheter des écrans Google Nest Hub sur Amazon, et si vous recherchez des Chromecasts là-bas, vous ne trouverez qu’un modèle obsolète au lieu du Chromecast avec Google TV. En fait, les résultats pour les deux appareils incluent commodément les propres produits d’Amazon, envoyant le message que l’entreprise veut vraiment que vous vous orientiez vers l’écosystème Alexa.

Cela ne veut pas dire qu’une application native Alexa YouTube ne pourrait pas se produire. Il n’y a pas d’obstacle sur le plan technique et Amazon n’a pas complètement exclu Google. Ses tablettes Fire sont basées sur un fork d’Android par exemple, et les streamers Fire TV disposent en effet d’une application YouTube native. Mais si regarder YouTube est important pour vous, il vaut mieux acheter des écrans intelligents auprès de Google ou de marques tierces compatibles, comme Lenovo et JBL.

Lire la suite: Les meilleures enceintes Echo

commentaires