Alexa, pour nettoyer : ce robot à seulement 134 euros se charge de passer l’aspirateur sans que vous vous déplaciez du canapé | La technologie

Si vous voulez un aspirateur robot qui vous laisse du temps libre et s’occupe de l’aspirateur quotidien de la maison, il existe un modèle à un peu plus de 100 euros qui en vaut la peine.

Petit à petit, il est devenu courant d’avoir de plus en plus d’appareils connectés à Internet à la maison, certains d’entre eux extrêmement utiles au quotidien, comme les aspirateurs robots, qui nous facilitent la vie et laissent plus de temps libre pour les loisirs et les activités. qui n’ont rien à voir avec l’aspiration ou le nettoyage.

L’une des marques qui vend le plus de modèles – en variété et en quantité – est espagnole, Cecotec, basée à Valence et ses ventes massives de Congas. En particulier, il existe désormais un modèle à un prix particulièrement attractif, le Conga 1090 Connecté, qui descend à 134 euros dans sa boutique en ligne, avec les frais de port inclus dans le prix.

Pour replacer cette offre dans son contexte, il faut savoir que le même produit sur Amazon coûte 149 euros, donc la remise est assez importante si l’on tient compte du fait que dans aucun des deux magasins vous ne devez payer des frais de port.

Ce robot aspirateur est compatible avec les assistants virtuels Alexa et Google Assistant. Il aspire non seulement, mais aussi lave et convient à tous les types de sols.

C’est un aspirateur robot avec Alexavous pouvez donc l’activer avec des commandes vocales si vous possédez déjà un haut-parleur intelligent Amazon Echo une fois que vous l’avez lié à l’application Alexa. C’est un confort capital si, par exemple, vous êtes assis sur le canapé et que vous voulez que votre robot fasse le sale boulot à votre place.

Vous pouvez également le faire avec Google Assistant si au lieu d’un haut-parleur Amazon vous avez un Google Nest, ou directement depuis l’application Cecotec elle-même.

Avoir un robot qui nettoie le sol de votre maison pendant que vous êtes au travail ou à l’université est merveilleux. Le robot aspirateur est devenu un élément essentiel dans toute maison, et dans ce guide, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour décider de l’achat du vôtre.

De plus, il a plus qu’assez de puissance pour aspirer les tapis, les moquettes et même les poils d’animaux, un problème courant dans les foyers où il y a des chiens ou des chats, précisément ceux qui reçoivent habituellement l’aide fournie par un appareil de ce type à bras ouverts.

Il aspire non seulement mais aussi vadrouille à la fois sec et humide, un autre bon moyen de terminer un nettoyage en profondeur du sol de la maison. Ce n’est en aucun cas le seul robot aspirateur qui nettoie, il y en a plus et à très bon prix.

