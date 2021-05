Alexa Show Mode fait ses débuts, transforme les PC Windows 10 en écrans de type Echo Show

Les nouvelles: Amazon a dévoilé mardi le mode Alexa Show, qui transforme certains PC Lenovo Windows 10 en écrans de type Echo Show. La fonctionnalité a été dévoilée pour la première fois au CES plus tôt cette année et est activée en disant «Alexa, ouvre le mode Show» ou en cliquant sur le bouton Show Mode de l’application Alexa. Cela fait partie des efforts d’Amazon pour obtenir sa technologie vocale Alexa partout et une extension d’Alexa pour PC. Cela signale également la pertinence décroissante pour le consommateur de l’assistant vocal de Microsoft, Cortana. Amazon a publié en mars une application «Alexa pour Xbox».