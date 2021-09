Alexa, s’il te plait ! Une étude suggère que les enfants savent comment parler différemment aux assistants virtuels et aux humains

in

Les enfants de l’étude ont interagi avec un robot animé ou un cactus. (Image UW)

Selon une nouvelle étude, les enfants ont appris à dire « Bungo » pour qu’un assistant intelligent sache qu’ils parlent à un robot et qu’ils n’utilisent pas le même ton avec les humains.

L’étude, dirigée par le professeur agrégé de l’Université de Washington, Alexis Hiniker, montre que les enfants s’expriment différemment vis-à-vis des robots et des humains et ont une vision nuancée des interactions sociales.

Les parents ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le ton abrupt utilisé pour invoquer et interagir avec des assistants tels qu’Alexa pourrait se répercuter sur les interactions des enfants avec les humains. L’étude n’aborde pas directement cette question, mais fournit une certaine assurance que les enfants utilisent des comportements sociaux différents lorsqu’ils s’adressent à un assistant, à leurs parents ou à des étrangers.

Alexis Hiniker, professeur adjoint à l’UW (Photo de la Fondation Jacobs)

“Les enfants peuvent certainement prendre des habitudes d’assistants comme Alexa, mais de nombreux facteurs déterminent la façon dont ils traitent les autres”, a déclaré Hiniker à . dans un e-mail. “Ces résultats suggèrent qu’il est trop simple de supposer que tout ce qu’ils apprennent d’un appareil sera se manifestent dans leurs interactions avec les gens qui les entourent.

Hiniker est professeur adjoint à l’école de l’information de l’UW qui étudie la conception éthique des technologies omniprésentes et invente des alternatives. Elle est également directrice du User Empowerment Lab de l’UW, qui étudie les relations «amour-haine» que les gens entretiennent avec la technologie, selon son site Web.

La nouvelle étude a recruté 22 familles de la région de Seattle. Les enfants ont appris à utiliser le mot « Bungo » lorsqu’ils interagissent avec une voix via une interface sur une tablette. Les instructions ont été données par un chercheur qui a parlé avec les enfants via une voix synthétique, visualisée sous la forme d’un robot animé ou d’un cactus.

Quand la voix a ralenti, “Bungo!” le ferait accélérer. Les enfants étaient dans la pièce avec leur parent et un deuxième chercheur pendant cette partie de l’expérience. Les enfants ont ensuite découvert une nouvelle interface.

Bien que le nouvel agent n’ait pas appris aux enfants à dire « Bungo », la voix s’est accélérée lorsqu’un enfant a utilisé le mot. 77% des enfants ont compris ce lien.

Les éléments clés de l’expérience sont venus ensuite, impliquant des enfants avec seulement leur parent dans la pièce. Lorsque les parents ont intentionnellement commencé à parler lentement, 68% des enfants ont utilisé “Bungo” avec eux. Environ la moitié des enfants ont continué à utiliser le mot à la maison au cours des 24 heures suivantes en réponse à un discours ralenti, mais souvent de manière ludique ou en plaisantant.

Les enfants étaient également plus réservés avec les étrangers. Seuls 18 % des 22 enfants ont utilisé le mot « bungo » et aucun n’a fait de commentaire sur la lenteur du discours.

“Les enfants ont montré une conscience sociale vraiment sophistiquée dans leurs comportements de transfert”, a déclaré Hiniker dans un communiqué de presse de l’UW. « Ils ont vu dans la conversation avec le deuxième agent un endroit où il était approprié d’utiliser le mot ‘Bungo’. Avec les parents, ils y ont vu une chance de créer des liens et de jouer. Et puis avec le chercheur, qui était un étranger, ils ont plutôt choisi la voie socialement sûre en utilisant la norme de conversation plus traditionnelle consistant à ne pas interrompre quelqu’un qui vous parle.

Des chercheurs de l’Université du Michigan et de l’Université George Mason ont également participé à l’étude, tout comme un chercheur de la société d’apprentissage des langues Duolingo. Aucun des autres chercheurs n’a reçu de soutien de l’industrie pour l’étude, qui a été rapportée en juin lors de la conférence Interaction Design and Children de 2021.

Il est toujours possible que des agents comme Siri ou Alexa influencent les habitudes des enfants de manière subtile, note Hiniker.

Cela a conduit à l’introduction de fonctionnalités dans des appareils tels que Echo Dot Kids d’Amazon qui encouragent la politesse – Echo Dot dira “merci de demander si gentiment” ou quelque chose de similaire lorsqu’un enfant dit s’il vous plaît.

Hiniker a noté que les enfants étaient ravis dans l’étude d’essayer une nouvelle stratégie de conversation avec leurs parents qu’ils avaient apprise de l’appareil, suggérant que les concepteurs pourraient trouver des moyens similaires pour promouvoir la communication avec les enfants et leurs soignants.

« Les parents connaissent mieux leur enfant et ont une bonne idée de si ce genre de choses façonne le comportement de leur propre enfant. Mais j’ai plus confiance après avoir mené cette étude que les enfants feront un bon travail de différenciation entre les appareils et les gens », a déclaré Hiniker dans le communiqué.