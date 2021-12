Alexa vous harcèle davantage parce qu’Amazon sait que vous ne vous souciez pas de ses nouvelles fonctionnalités

Si vous utilisez régulièrement un appareil Alexa, vous avez probablement déjà été vendu par l’assistant d’Amazon. Demandez à Alexa d’effectuer une tâche de base comme régler une minuterie, et elle terminera sa réponse par un joyeux « Au fait, saviez-vous que je pouvais [insert feature you’ve never heard of here]. » Comme souligné dans un récent rapport de Bloomberg, c’est parce qu’Amazon sait que les utilisateurs ne sont pas vraiment coincés dans la gamme complète des capacités d’Alexa.

Le rapport de Bloomberg est basé sur des documents internes d’Amazon et présente des statistiques intéressantes sur l’utilisation d’Alexa. Voici ceux que nous avons trouvés les plus accrocheurs :

En 2020, Amazon a déterminé que 25 % des foyers américains possédaient au moins un appareil Alexa, ce chiffre atteignant 27 % pour les clients Amazon Prime. Noël, c’est quand de nombreux clients achètent de nouveaux appareils Alexa, mais garder les gens engagés peut être difficile. Selon Bloomberg, Amazon a découvert au cours de certaines années que 15 à 25 % des nouveaux appareils Alexa n’étaient plus actifs dès la deuxième semaine d’utilisation. L’année dernière, Amazon a conclu que le marché des haut-parleurs intelligents avait « passé sa phase de croissance » et a estimé qu’il n’augmenterait que de 1,2% par an à l’avenir. En 2018, Amazon prévoyait qu’il perdrait 5 $ en moyenne par appareil Alexa vendu, et que d’ici 2028, il optait pour un bénéfice de 2 $ par unité. L’entreprise souhaite principalement générer des revenus à partir des appareils Alexa en les utilisant pour diriger les gens vers d’autres services Amazon. Les appareils Alexa avec écrans sont davantage utilisés. 74% des utilisateurs qui ont un appareil Alexa avec un écran l’utilisent chaque semaine, contre 66% des utilisateurs d’Echo et 56% des propriétaires de points Echo. Cela suggère un problème de découvrabilité et de convivialité pour les interfaces vocales. Dans un document de planification de 2019, Amazon a noté que les utilisateurs d’Alexa découvrent la moitié de toutes les fonctionnalités qu’ils utiliseront dans les trois heures suivant l’activation d’un nouvel appareil. Pour la plupart des utilisateurs, il n’y a que trois cas d’utilisation principaux : jouer de la musique, régler les minuteries et contrôler les lumières.

Dans l’ensemble, ces statistiques ne brossent pas le tableau le plus optimiste de l’avenir d’Alexa. Oui, il est vrai que l’assistant numérique d’Amazon est incroyablement connu et a une pénétration du marché enviable, mais il semble qu’un engagement limité des utilisateurs et une faible possibilité de découvrir de nouvelles fonctions signifient que l’intérêt (et donc le profit potentiel) pourrait avoir atteint un plateau.

Amazon a lancé plus d’appareils Alexa avec des écrans ces dernières années, comme l’Echo Show 15. Photo de Jennifer Pattison Tuohy / The Verge

C’est quelque chose que nous avons déjà noté à The Verge. En 2019, à l’occasion du cinquième anniversaire du lancement d’Alexa, j’ai déploré le fait que malgré des années de développement, mes appareils Echo n’étaient pas plus utiles qu’ils ne l’avaient été en 2014. Comme les utilisateurs qu’Amazon a soulignés dans ses documents internes, j’ai surtout bloqué à la musique, aux minuteurs et à d’autres tâches de base. J’ai essayé des fonctions plus avancées, mais elles sont généralement décevantes. Et en effet, plus tôt cette année, je suis passé d’une enceinte intelligente Alexa à une enceinte Siri (ce qui m’agace de différentes manières).

Amazon, bien sûr, réfute l’idée qu’Alexa a calé. « L’affirmation selon laquelle la croissance d’Alexa ralentit n’est pas exacte », a déclaré à Bloomberg le porte-parole d’Amazon, Kinley Pearsall. « Le fait est qu’Alexa continue de croître – nous constatons une augmentation de l’utilisation des clients, et Alexa est utilisée dans plus de foyers à travers le monde que jamais auparavant. »

Mais il s’agit d’une déclaration relativement vague qui pourrait contenir des élisions flatteuses. L’activité d’Alexa continue de croître, oui, mais dans quelle mesure cela est-il dû à l’utilisation de l’assistant dans de nouvelles catégories de produits, comme les voitures et les écouteurs ? Si tel est le cas, cela suggère-t-il que le cœur de l’activité des enceintes intelligentes est en difficulté ? Et le département Alexa dans son ensemble se développe-t-il suffisamment rapidement pour générer des bénéfices pour Amazon ?

Il est impossible de répondre à ces questions avec confiance, mais chaque fois qu’Alexa interrompt un utilisateur pour annoncer une fonctionnalité mal aimée et inouïe, cela ressemble à une petite perte pour l’avenir de la plate-forme. Si vous souhaitez limiter ces suggestions, nous vous recommandons ce guide ici.