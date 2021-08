“Alexander Albon est le premier choix de Williams” pour 2022

in

Alexander Albon est le principal candidat sur la liste des pilotes de Williams pour remplacer George Russell s’il déménage chez Mercedes, selon un rapport italien.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a insisté sur le fait qu’Albon reste une partie importante de l’équipe, malgré la re-signature de Sergio Perez pour une autre année – mais Horner étudie des options en dehors de l’écurie Red Bull pour ramener le pilote anglo-thaïlandais en Formule 1. à la première occasion.

Un rapport de l’édition italienne de Motorsport.com a affirmé que les informations recueillies lors du Grand Prix de Belgique ce week-end indiquaient qu’Albon était actuellement le premier choix de Williams pour un siège de course 2022, si Russell devait être remplacé la saison prochaine.

Les services d’Albon auraient également été proposés à Alfa Romeo, qui a à la fois Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi hors contrat à la fin de la saison – et l’équipe n’a pas encore confirmé qui conduira pour eux l’année prochaine.

L’avenir de Russell et Valtteri Bottas est largement considéré comme la pièce maîtresse du puzzle des pilotes de Formule 1 à mettre en place pour la saison prochaine, et lorsqu’on a demandé à Russell si ses mouvements pour 2022 dépendaient de la confirmation d’autres parties du marché des pilotes, il fait une pause et a répondu par un “oui” à Sky Sports.

Le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a une longue liste de candidats parmi lesquels choisir pour l’une de ses voitures l’année prochaine, car il est raisonnable de s’attendre à ce que Nicholas Latifi conserve son siège dans l’équipe la saison prochaine.

Le rapport affirme qu’Albon est actuellement en avance sur la réserve Mercedes et le champion de Formule E Nyck de Vries, et le junior alpin Guanyu Zhou dans l’ordre hiérarchique pour un entraînement l’année prochaine, ce qui pourrait compliquer l’avenir de Bottas s’il quitte Mercedes – comme il l’avait potentiellement été. destiné à un retour dans son ancienne équipe.

Albon a participé à des courses en DTM cette année et a remporté sa première pole et sa première victoire dans la série la dernière fois au Nurburgring.

Le joueur de 25 ans a également déclaré récemment qu’il ne pouvait se permettre qu’un an maximum en Formule 1 s’il voulait avoir une autre chance et, bien qu’il soit assuré de rester en tant que réserve Red Bull l’année prochaine, il a également été à la recherche d’options de course en IndyCar, si une opportunité de Formule 1 ne se présente pas.