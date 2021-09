Alexander-Arnold affirme que la star de Liverpool vendue en 2015 est désormais «spectaculaire»

in

L’arrière droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a fait l’éloge de l’ancienne star des Reds Raheem Sterling, affirmant que l’ailier de Manchester City est désormais de classe mondiale.

Les rouges défenseur a été impressionné par l’évolution de la 26 ans, qui peut jouer comme milieu de terrain offensif ou comme ailier. Bien que le duo n’ait jamais joué dans la même équipe de Liverpool, ils sont des habitués du service international avec l’Angleterre.

Et, selon Alexander-Arnold, Sterling est un modèle et désormais un footballeur de classe mondiale.

Il a déclaré au Guardian : « La façon dont Raheem est passé d’un garçon à un homme a été spectaculaire.

« Il est un modèle pour tout le monde à travers le pays. Un modèle pour moi, assurément. Raheem est devenu un joueur de classe mondiale et une personne de classe mondiale.

Sterling a fait progresser son jeu depuis qu’il a quitté les Reds pour Ville dans un accord de 44 millions de livres sterling en 2015.

Le joueur de 26 ans a marqué 10 buts en Premier League la saison dernière, bien qu’il ait été en grande partie exclu de l’équipe par Pep Guardiola vers la fin de la campagne. Il en a également empoché 20 en 2019-20 et 17 en 2018-19.

Sa forme en Angleterre a été incroyable, Sterling marquant trois fois à l’Euro 2020. Il était également sur la bonne voie lors de la victoire 4-0 des qualifications pour la Coupe du monde en Hongrie jeudi soir.

Trio de Chelsea parmi sept stars de la Premier League que nous soutenons pour marquer pour leur pays ce week-end

Soulagement de Davies à la sortie du prêt de Liverpool

Pendant ce temps, Ben Davies dit qu’il a ressenti une “libération mentale” après avoir rejoint Sheffield United en prêt de Liverpool le mois dernier.

L’arrière central était une arrivée surprise à Anfield en janvier avec Jurgen Klopp à la recherche d’une couverture défensive.

Les Reds avaient perdu Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez sur blessure et cherchaient désespérément des signatures. Jurgen Klopp a fait un double plongeon dans le marché des transferts le 1er février avec l’arrivée de Dabies et Ozan Kabak.

Davies, 26 ans, a signé un accord « à long terme » à Anfield pour un montant initial de 500 000 £, plus des modules complémentaires structurés pouvant atteindre 1,6 million de livres sterling. Mais il n’a pas encore figuré dans l’équipe première. En fait, il n’a atteint le banc que quatre fois en Premier League, Kabak ayant eu la chance de s’associer à Nat Phillips.

Ce n’était donc pas une surprise lorsqu’un accord de prêt pour l’ancien homme de Preston a été évoqué. Et quand Sheffield United est venu frapper à la porte, Davies était impatient d’obtenir un accord de prêt sur toute la ligne.

“Je prenais conscience que j’étais le cinquième ou sixième choix pour jouer au centre de la défense de Liverpool”, Davies a dit au Daily Mirror.

“Quand j’ai rejoint Sheffield United, avec la promesse de jouer à des jeux, j’avais l’impression d’avoir enfin été libéré mentalement.”

Davies n’a cependant aucun ressentiment face à sa situation et pense que jouer avec des joueurs de haut niveau l’a amélioré.

“Personne ne peut enlever le fait que je suis un joueur de Liverpool”, a déclaré Davies.

LIRE LA SUITE: Les demandes de renouvellement de contrat de Mohamed Salah et de Liverpool ont fuité