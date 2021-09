Alexander-Arnold fait allusion à une solution trouvée après avoir rendu un verdict de milieu de terrain lent

La star de Liverpool et de l’Angleterre, Trent Alexander-Arnold, a admis qu’il avait trouvé son rôle expérimental de milieu de terrain dimanche “difficile”.

Le joueur de 22 ans s’est fait un nom en tant qu’arrière droit de son club. Cependant, il est également devenu célèbre pour ses contributions offensives dans cette région. Depuis ses débuts à Liverpool, il a marqué 10 buts et – plus important encore – 45 passes décisives. Naturellement, ses capacités d’attaque l’ont fait avancer davantage.

En tant que tel, les appels se sont multipliés au cours des deux dernières saisons pour qu’il accède à un rôle de milieu de terrain.

La légende de Liverpool Jamie Carragher a affirmé que Le patron des Reds Jurgen Klopp “serait fou” de changer de position.

A titre d’expérience dimanche, l’entraîneur anglais Gareth Southgate a fait exactement cela contre Andorre. Alexander-Arnold a disputé les 45 premières minutes de la victoire 4-0 des Three Lions au milieu de terrain.

Alors qu’il a réussi un tir cadré et effectué un peu plus de 80% de ses passes, il a déclaré à talkSPORT que le changement de système – qui l’a vu revenir à l’arrière droit – lui a été bénéfique.

“C’est un nouveau rôle pour moi, un peu différent, je pense qu’il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées pour savoir si je peux ou non y jouer et beaucoup d’opinions ont été exprimées au cours des dernières semaines”, a déclaré Alexander-Arnold.

“C’était une expérience que le manager voulait essayer, mais c’était difficile d’entrer dans le ballon pour moi.

« J’ai trouvé qu’il était beaucoup plus difficile d’avoir le ballon dans ces espaces. Mais que je débute là-bas ou que je commence tout de suite, je pense que je me retrouve naturellement à dériver au milieu de terrain, à récupérer le ballon et à affecter le jeu.

“La seconde mi-temps, nous avons un peu changé le système et j’ai pu trouver beaucoup plus d’espace et avoir du temps sur le ballon et obtenir des positions assez similaires à celles de jouer au milieu de terrain de toute façon.”

Alexander-Arnold a joué la première mi-temps aux côtés de Jordan Henderson et Jude Bellingham au milieu de terrain.

Jesse Lingard a inscrit le seul but de la première mi-temps, ajoutant un deuxième après la pause. Pendant ce temps, Harry Kane et Bukayo Saka ont remporté une deuxième victoire 4-0 pour l’Angleterre en trois jours.

Les Three Lions ont cinq points d’avance en tête de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde.

Alexander-Arnold salue l’amélioration de Sterling

Ailleurs, Alexander-Arnold a a salué Raheem Sterling pour son amélioration depuis son départ de Liverpool en 2015.

Comme l’arrière droit, Sterling a gravi les échelons de l’académie des Reds mais a obtenu un transfert lucratif à Manchester City.

Bien qu’il n’ait pas connu sa meilleure forme en club la saison dernière, il est devenu un joueur clé pour l’Angleterre.

Alexander-Arnold a qualifié son ascension depuis son déplacement dans le Nord-Ouest de « spectaculaire ».

