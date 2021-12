Alexander-Arnold félicité pour l’attribut que Neville n’a « jamais vu auparavant »

Gary Neville a comparé la capacité créative de Trent Alexander-Arnold à trois des plus grands milieux de terrain de Premier League après avoir décrit sa combinaison avec l’arrière latéral opposé Andy Robertson comme la meilleure de tous les temps.

Alexander-Arnold et Robertson ont tous deux été fortement impliqués dans Le nul 2-2 de Liverpool à Tottenham le dimanche. L’arrière gauche a aidé le premier but et a marqué le deuxième, qui à son tour a été fourni par Alexander-Arnold.

Robertson n’a pas terminé le match sur le terrain ; il a écopé d’un carton rouge pour une faute téméraire sur Emerson Royal. Mais son influence avait été positive auparavant. Il en va de même pour son compatriote arrière.

La paire a joué un rôle déterminant dans le succès de Liverpool ces dernières années. Ils ont mérité des éloges pour leurs contributions offensives.

Alexander-Arnold s’est notamment distingué par la qualité de sa prestation. Il y a eu des appels pour qu’il joue au milieu de terrain dans le passé, bien qu’il semble clair que l’arrière droit est là où il est le mieux.

Même ainsi, Neville – un ancien arrière latéral lui-même – a comparé la capacité d’Alexander-Arnold à trois icônes qui ont joué plus en avant.

L’expert de Sky Sports a souligné à quel point le partenariat est bon après le match de Tottenham. Ce faisant, il a déclaré qu’Alexander-Arnold avait dépassé ce qu’il aurait pu s’attendre à voir d’un joueur de sa position.

« Je ne pense pas avoir vu deux arrières latéraux jouer en Premier League qui soient aussi bons que ces deux-là en tant que paire », a déclaré Neville.

«La façon dont ils se combinent sur le terrain, la façon dont ils jouent le jeu, c’est une joie absolue.

« Robertson avec sa régularité fait tout bien. Défend bien, il est compétitif – un peu trop à la fin – mais il a marqué un but et mis en place un but.

« Alexander-Arnold est un phénomène absolu lorsqu’il s’agit de la qualité de son passage, de sa prestation. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant d’un arrière latéral.

«C’est comme De Bruyne, c’est Beckham, c’est Gerrard, et ils attaquent les joueurs. Il joue à l’arrière droit, c’est la plus haute distinction que je puisse lui rendre.

« La contribution de ces deux-là est incroyable. C’est bizarre pour moi. J’ai grandi en disant que l’arrière latéral l’avait. Vous ne pouvez pas laisser ces deux-là l’avoir.

Robertson réagit au carton rouge

Bien que les deux arrières latéraux de Liverpool aient eu un impact positif sur le terrain, Robertson ne pouvait pas le laisser la tête haute.

La conversation après le match s’est principalement concentrée sur l’arbitrage. Le limogeage de Robertson n’a pas trop divisé les opinions, mais le fait que Harry Kane n’ait pas été expulsé pour un défi contre le capitaine écossais en première mi-temps a soulevé des questions.

Robertson a maintenant rompu son silence sur ce qui s’est passé, faisant allusion au mécontentement de son club face à l’incident de Kane, mais s’attribuant le blâme pour son propre carton rouge.

L’arrière gauche a posté sur Instagram : « J’ai été élevé pour assumer la responsabilité lorsque vous avez fait quelque chose de mal et je dois admettre que mon défi était médiocre et mal jugé. Mon erreur en leur donnant la chance de prendre la décision. Vidé !

« Il vaut probablement mieux que je ne parle pas des autres choses dans le match, à part pour dire à quel point je suis fier du reste de l’équipe. À part moi, les garçons étaient de classe différente dans des circonstances incroyablement difficiles.

« Soutenez l’irréel aussi dans les moments difficiles ! J’aurais aimé pouvoir le récompenser par une victoire ! »

