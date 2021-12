Alexander-Arnold réagit au vainqueur tardif de Chelsea contre Leeds

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Trent Alexander-Arnold de Liverpool a déclaré que la course au titre de Premier League était « excitante » après le dernier vainqueur de Chelsea contre Leeds samedi, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (11/12/21 à 17h10).

Une autre action dramatique un samedi et un autre jour où Liverpool, Chelsea et Manchester City ont marqué leur autorité dans la course au titre de Premier League.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

Alors qu’Alexander-Arnold aidait Liverpool à battre Aston Villa 1-0, Chelsea avait besoin d’un but dans les arrêts de jeu pour éliminer une équipe résistante de Leeds.

L’équipe de Marcelo Bielsa a en fait ouvert le score à Stamford Bridge et, à un moment donné, ils étaient même à égalité à 2-2 avec sept minutes à jouer.

Mais si vous voulez remporter le titre de Premier League, vous devez livrer la marchandise à n’importe quel prix et dans les moments difficiles.

Les Reds l’ont fait contre Villa et lors de leur vainqueur de dernière minute contre les Wolves la semaine dernière.

Alexander-Arnold a clairement indiqué que son équipe « ne pouvait pas se plaindre » du but tardif de Chelsea parce qu’ils l’avaient fait la semaine dernière.

« Je ne le savais pas », a déclaré Alexander-Arnold. « Je viens de voir qu’ils ont marqué un penalty à la dernière minute.

« Mais nous ne pouvons pas nous plaindre car nous avons fait la même chose la semaine dernière. C’est vraiment la course au titre, ces choses arrivent et ça rend les choses excitantes.

« Trois équipes y vont cette année, semble-t-il. Nous devons continuer à gagner. C’est une période importante. Les jeux sont denses et rapides.

« Donc, toute sorte de dérapage en ce moment sera préjudiciable. Nous voulons être en tête de la ligue en mars/avril pour attaquer lors du rodage final. «

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Après 16 matchs, c’est Manchester City qui occupe le premier rang après avoir battu les Wolves 1-0 lors du coup d’envoi précoce.

L’équipe de Pep Guardiola a un point d’avance sur Liverpool, deuxième, et deux sur Chelsea.

Ce n’est que la semaine dernière que les hommes de Thomas Tuchel étaient assis en haut de la pile.

Mais les points perdus contre le Hammer la semaine dernière les ont rattrapés, mais avec les matchs à venir, ce ne serait pas une surprise si cela change encore quelques fois.

