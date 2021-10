Alexander-Arnold révèle un ajustement tactique qui a changé Liverpool

Trent Alexander-Arnold a révélé l’ajustement tactique que Liverpool a apporté cette saison pour les ramener à leur forme conquérante 2019-2020.

L’arrière latéral des Reds était dans une forme suprême au début de la nouvelle campagne, ravivant son partenariat mortel avec Mo Salah sur le côté droit. En effet, ce dernier est revenu à son meilleur niveau – rejoignant ainsi la discussion pour le meilleur joueur du monde.

Pour ce qui est de Alexandre-Arnold, l’Anglais a déjà trois passes décisives cette saison et a révélé les instructions de Jurgen Klopp sur la méthode de jeu de Liverpool cette saison.

« Pour être honnête, c’est juste jouer avec la liberté – surtout plus cette saison », a expliqué Alexander-Arnold dans une interview avec Liverpoolfc.com.

« Pas qu’il y avait vraiment des chaînes, mais les chaînes se sont détachées pour nous. C’est vraiment fluide.

«Il n’y a pas de vraies instructions, nous comprenons qu’il y a des principes dans notre jeu et où être quand le ballon est de l’autre côté et des choses comme ça.

«Mais quand il s’agit de nous, nous avons en quelque sorte reçu la permission de nous amuser, d’aller créer des choses, d’attaquer, d’aller et de causer des problèmes à l’opposition.

« Juste une rotation, causant des maux de tête à l’opposition et me retrouvant simplement dans des positions où je peux blesser l’opposition et créer des chances pour l’équipe. »

Prédictions pour la Premier League : pas d’accord sur Man Utd contre Liverpool ; plus de derby londonien malheur à Tottenham

Klopp révèle les espoirs de Salah

Pendant ce temps, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a admis qu’il espérait que Mohamed Salah puisse continuer à livrer pour les Reds à l’avenir, au milieu de l’incertitude quant à son contrat.

L’Egyptien se rapproche des deux dernières années de son contrat actuel à Anfield. Bien que cela représenterait beaucoup de temps pour régler sa situation, les négociations s’avèrent difficiles.

Salah aurait voulu 400 000 £ par semaine dans ses nouveaux termes. Et lui remettre ces chiffres après 12 buts en 11 matchs ce trimestre s’avérerait une décision facile à prendre.

Cependant, les propriétaires du club craignent une baisse de forme de Salah dans la trentaine. Compte tenu de la perspicacité de Fenway Sports Group, ils craignent un manque de retour sur un investissement aussi important.

Pourtant, Klopp ne nourrit pas de telles inquiétudes et a comparé son professionnalisme à celui de Cristiano Ronaldo.

« Vous avez besoin de chance, car des choses peuvent arriver avec des blessures, etc. », a déclaré le manager au Liverpool Echo. « Mais je pense que le professionnalisme de Mo et de Cristiano est la seule chose que vous pouvez comparer à 100%.

« C’est probablement la même chose. Mo est incroyablement professionnel. Il est vraiment le premier et très souvent le dernier de tous les joueurs.

« Il est constamment intéressé par tout ce qu’il peut faire et doit faire pour maintenir ou améliorer le niveau. Je pense qu’il a encore beaucoup à donner, à 100%.

« Cela l’aide à coup sûr et l’équipe qu’il joue pour eux aussi et j’espère que c’est pour nous [in the future]. «

LIRE LA SUITE: La légende de Liverpool riposte après la signature de Klopp étiquetée «pas assez bonne»