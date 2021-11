Alexander Arnold se fixe un objectif d’assistance ambitieux alors qu’il souhaite « entrer dans l’histoire »

Le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold a fixé son objectif de passes décisives pour cette saison et prévoit de « entrer dans l’histoire » pour sa contribution individuelle au club.

L’arrière droit, qui a récemment été rappelé dans l’équipe d’Angleterre, est revenu à son meilleur niveau ces dernières semaines. Le joueur de 23 ans a fourni les centres pour les premier et quatrième buts alors qu’Arsenal a été écarté 4-0. Cela lui a fait cinq passes décisives et un but lors de ses trois derniers matches pour le club. En plus des trois passes décisives lors des éliminatoires de la Coupe du monde de l’Angleterre contre Saint-Marin.

Depuis le début de la saison 2018-19 Alexandre-Arnold a fourni 38 passes décisives en Premier League, quatre de plus que tout autre joueur au cours de la même période mais, fait remarquable, il y a un peu plus de huit mois, il était abandonné par le patron de l’Angleterre Gareth Southgate.

Ce point bas pour le diplômé de l’académie semble être derrière lui et il s’est fixé un objectif ambitieux de 20 passes décisives pour la saison.

« Je veux battre autant de records que possible. Je veux entrer dans l’histoire avec mes performances et mes décomptes, et entrer dans l’histoire », a-t-il déclaré.

«Pour moi, il s’agit de contribuer autant que possible à l’équipe et de nous assurer de gagner.

« Les trophées d’équipe sont bien plus importants que les trophées personnels. Mais pour m’en servir comme motivation, j’aime bien me fixer des objectifs.

20 Premier League assiste la cible pour Trent

« Le manager m’a donné cette liberté de jouer comme je le sentais et cela a fonctionné jusqu’à présent pour l’équipe. J’ai évolué au fil des ans et j’essaie de continuer à m’adapter et de créer autant de problèmes que possible pour l’opposition.

« Ça se passe bien jusqu’à présent. Il s’agit de maintenir cette bonne forme et de s’assurer que nous continuons cette saison.

Les difficultés de Liverpool la saison dernière se sont reflétées dans la contribution d’Alexander-Arnold. Il n’a réussi que sept passes décisives en Premier League, contre 13 et 12 lors des deux campagnes précédentes.

Mais après avoir enregistré six matchs en 12 matches de championnat jusqu’à présent, il vise à nouveau un retour à deux chiffres.

« Le strict minimum est toujours à deux chiffres », a-t-il ajouté.

« Je veux juste contribuer autant que je peux. Je dirais probablement que cette saison serait de 15 à 20 en championnat. »

