Alexander-Arnold, un générateur pour Jürgen Klopp

14/09/2021 à 17h55 CEST

L’arrière droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold a atteint 35 passes décisives en Premier League à seulement 22 ans et 340 jours. Il est le quatrième plus jeune joueur à le faire : seuls Ryan Giggs, Wayne Rooney et Cesc Fàbregas l’ont fait plus tôt. L’international anglais est l’un des principaux générateurs de jeu pour Jürgen Klopp.

L’anglais, qu’il a raté le championnat d’Europe avec l’Angleterre en raison d’une blessure, est l’une des pièces fondamentales du schéma pour le technicien de la voie de droite : Il a joué toutes les minutes possibles au début de la saison et a disputé un total de 183 matchs depuis ses débuts sous Jürgen Klopp lors de la saison 2016/17..

Le défenseur a 35 passes décisives en Premier League et un total de 46 toutes compétitions confondues, certifiant ainsi l’implication dans la gestation du jeu depuis l’aile droite, où débute également le grand leader offensif de l’équipe, l’Egyptien Salah.

Liverpool, pour récupérer sa meilleure version

Les rouges débutent la saison 2021/22 avec l’intention de récupérer la meilleure version, celle qui les a menés au titre de Premier League en 2020 et à la Ligue des Champions en 2019. La saison dernière, ils sont tombés en quarts de finale de la plus haute compétition continentale et n’avaient pas la constance nécessaire pour se battre pour le titre dans le tournoi national..

L’équipe de Jürgen Klopp a obtenu la dernière place de l’accès à la Ligue des champions pratiquement le dernier jour, où elle a évincé un Leicester City qui s’est classé parmi les quatre premiers pendant une grande partie de la saison.. Les Britanniques rêvent à nouveau de titres, ce à quoi ils ont résisté la saison dernière malgré leur grand effectif.