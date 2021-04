« Alexander Isaak sera meilleur qu’Erling Haaland »

04/07/2021

Daniel Guillen

L’ancien international suédois, Erik Edman, a publié un tweet dans lequel il a assuré qu’Alexander Isaak serait un meilleur joueur qu’Erling Haaland, l’une des figures de la mode, dans trois ans: « Je sais que toute la Norvège va me lancer quelque chose, mais dans trois ans, Alexander Isak sera meilleur que Haaland ».

Actuellement deuxième entraîneur du Suédois Eskilsminne, Edman a fait valoir sa réponse à Fotbollskanalen: « Quand Haaland joue en tant qu’avant-centre, statique, il a beaucoup à améliorer. Dans les derniers internationaux norvégiens, nous le voyons et je pense qu’Isak est meilleur dans ce domaine. Techniquement, je pense aussi qu’Isak est meilleur. ». « Dans trois ans, je pense qu’il grandira et sera à un niveau physique qui lui permettra de jouer pour des clubs comme Manchester City, Barcelone ou le Real Madrid », a-t-il déclaré.

Hela Norge kommer kasta fryspizza på mig nu, men om 3 år är Alexander Isak en bättre spelare än honom! https://t.co/D67AToBu5M – Erik Edman (@erik_edman) 6 avril 2021

L’attaquant de la Real Sociedad, arrivé au club en 2019, est l’un des joueurs les plus prometteurs du football nordique, bien que ses records de buts soient loin d’Erling Haaland, l’attaquant pour qui tous les grands clubs européens soupirent: les txuri-urdin il a marqué 28 buts depuis son arrivée en Liga, tandis que l’attaquant de Dortmund en a 49 en un peu plus d’un an depuis son arrivée en Bundesliga.

Les références de la Suède et de la Norvège

Alexander Isak et Erling Haaland sont les références offensives de leurs équipes respectives, le suédois et le norvégien. Le txuri-urdin, avec l’autorisation de Zlatan Ibrahimovic, sera l’un des joueurs qui marquera la Suède au Championnat d’Europe l’été prochain, qui partage le groupe avec l’Espagne. Quant au norvégien, dont l’équipe n’a pas le billet pour le tournoi européenPensez simplement à obtenir la qualification pour le Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans le groupe de qualification, il est également avec l’Espagne, qui est le grand favori pour accéder à la voie rapide.