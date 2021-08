Alexander Nübel de l’AS Monaco parle d’être qualifié de successeur de Manuel Neuer au Bayern Munich

Dès la minute où sa signature a été annoncée par le Bayern Munich, Alexander Nübel a répondu aux questions – et à la perception – à son sujet en tant que successeur de Manuel Neuer.

La spéculation était assez évidente. Après tout, c’était le meilleur jeune gardien d’Allemagne signant avec l’équipe du meilleur gardien de but d’Allemagne. Les comparaisons allaient toujours se produire, mais Nübel laisse toute cette discussion aux fans et aux médias.

« Les journaux ont toujours écrit ça, mais je me concentre sur moi-même, je veux retrouver le rythme et le temps de jeu que j’avais à Schalke 04 et revenir plus fort au Bayern Munich. Ensuite, nous verrons ce qui se passe », sur le site du club de l’AS Monaco.

En tant que transfert gratuit, Nübel était une excellente affaire pour les Bavarois, mais un pari d’un point de vue sportif. Jusqu’à présent, le jury ne sait toujours pas si Nübel est suffisamment patient pour attendre la fin de la carrière de Neuer en tant que titulaire.