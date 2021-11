Alexander Nübel du Bayern Munich est sûr que son prêt à l’AS Monaco était la bonne décision

Le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel sait – à coup sûr – que passer à l’AS Monaco était la meilleure chose pour lui.

« Le changement était la bonne décision », a déclaré Nübel au kicker. «Je joue à un niveau élevé deux fois par semaine et c’était mon objectif. Les statistiques pourraient mieux paraître, mais je ne suis pas mécontent. Je ne suis pas encore là où je veux être.

Nübel obtient le temps de jeu qu’il espérait voir au Bayern Munich. Quand il est devenu évident que cela n’arriverait pas, Nübel savait qu’il avait besoin d’un changement. Pourtant, il pense que son année d’apprentissage sous Manuel Neuer a été précieuse car il l’a qualifié d' »épée à double tranchant », mais a déclaré que c’était « un progrès pour moi » et « pas une année perdue ».

Ce qui est clair pour Nübel, c’est que l’époque du pin à cheval est révolue. S’il revient au Bayern Munich, Nübel compte bien jouer.

« Ce que je ne peux plus imaginer, c’est revenir et ne pas avoir plus de matchs », a déclaré Nübel.