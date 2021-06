Alexander Nübel du Bayern prêté à l’AS Monaco sans option d’achat

Selon le journaliste de Sport1, Florian Plettenberg (@Plettigoal) Le deuxième buteur du Bayern Munich, Alexander Nübel, verra probablement plus de minutes la saison prochaine, les patrons du club prévoyant un prêt pour le natif de Paderborn. L’AS Monaco a privilégié la signature de Nübel avec l’ancien gardien du Borussia Dortmund Roman Burki comme option alternative.

Le joueur de 24 ans a à peine vu le temps de jeu au Bayern jusqu’à présent et ce prêt pourrait bien être la solution parfaite pour le garder sur ses gardes et acquérir plus d’expérience en tant que gardien de premier choix.

Update #Nübel : @losclive est à 100 % hors course ! Dans 14 jours, il devrait être clair où AN déménagera. Bien sûr : Prêt sans option d’achat. Kahn & Co se coordonnent avec AN la meilleure option. @AS_Monaco est encore chaud. Bürki est leur 2e choix. @SPORT1 #MeineBayernWoche – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 17 juin 2021

Le LOSC Lille n’étant plus dans l’image, la direction du Bayern – sous la direction d’Oliver Kahn – analyse la prochaine étape pour Nübel. La situation actuelle est un peu délicate car Manuel Neuer, 35 ans, se porte bien et ne montre aucun signe de ralentissement. En revanche, Nübel, qui a été amené au Bayern avec la promesse de temps de jeu, a à peine quitté le banc. Si le club considère le jeune Allemand comme le successeur de Neuer dans les buts, il devra jouer régulièrement. Cela n’est cependant pas probable dans un avenir proche au Bayern avec Neuer debout devant lui.

Les enjeux sont élevés pour Kahn and co. pour bien faire ce plan de succession et choisir le meilleur coup pour Nübel. Compte tenu de cela, quelques années sous Niko Kovac en tant que gardien de premier choix de Monaco ne sonnent pas mal du tout.