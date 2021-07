Alexander Nubel fait déjà forte impression à l’AS Monaco

Selon un nouveau rapport de L’Equipe (via SPOX), le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nubel fait déjà bonne impression à l’AS Monaco. Le gardien a rejoint l’équipe de Niko Kovac pour un prêt de deux ans car il est devenu clair qu’il n’aurait pas suffisamment de temps de jeu au Bayern en tant que remplaçant de Manuel Neuer. Stefan Backs, l’agent de Nubel, avait poussé à l’éloignement du Bayern et Sven Ulreich est de retour au club après un passage d’un an avec le Hambourg SV en 2. Bundesliga.

Lors du match amical 0-0 de Monaco contre le Royal Antwerp FC ce week-end, Nubel a commencé et a gardé sa cage inviolée, alors que Monaco a terminé son troisième match amical de pré-saison sans défaite après avoir battu le RB Salzburg 3-1 et le Cercle Brugge 3-1. L’ancien gardien du Bayern et de Schalke devance actuellement Vito Mannone et Radoslaw Majecki dans l’ordre hiérarchique de Kovac, car Benjamin Lecomte sera encore absent pendant plusieurs semaines en raison de sa blessure à la cuisse. Pour cette raison, Nubel pourrait très bien devenir le gardien n ° 1 à Monaco puisque Lecomte ne sera probablement pas en forme à temps pour commencer la campagne de Ligue 1 ou la campagne de qualification de la Ligue des champions de Monaco, qui devrait avoir son match aller le 3 août ou 4ème. Ils affronteront soit le Sparta Prague, soit le Rapid Vienna.

Il est important de noter que Kovac avait déclaré il y a quelques semaines que le gardien des éliminatoires de la Ligue des champions serait le gardien numéro un de la saison. “le gardien qui sera utilisé lors du premier match de Ligue des champions est celui de la saison.” À cet égard, Nubel semble avoir les meilleures chances d’être ce gardien. Essentiellement, étant donné le statut de blessure de Lecomte, la première place est celle de Nubel à perdre à moins qu’il ne subisse également une sorte de problème de blessure grave.

Photo de Mario Hommes/DeFodi Images via .

Avant les éliminatoires de la Ligue des champions contre le Sparta Prague ou le Rapid Vienne, Monaco a deux autres matches amicaux de pré-saison à jouer. Ils affrontent le VfL Wolfsburg le 24 juillet en Autriche puis la Real Sociedad le 28 juillet en Espagne. Kovac pourrait très bien donner à Mannone et/ou Majecki un peu de temps entre ces deux matches amicaux, mais ce sont également deux occasions supplémentaires pour Nubel de consolider davantage son statut de gardien numéro un de Kovac.