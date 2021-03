Tony Bellew a déclaré à talkSPORT qu’Alexander Povetkin « avait crié à pleine voix » quelques instants après avoir assommé Dillian Whyte en août dernier.

Le Russe a été frappé deux fois au quatrième tour par le britannique « Body Snatcher », mais a récupéré pour marquer un KO dévastateur d’un coup au cinquième.

Mark Robinson / Salle de match

Povetkin a frappé Whyte à froid

Bellew était l’une des rares personnes présentes au Matchroom Boxing’s Fight Camp en tant qu’expert.

«Je connais Alexander Povetkin depuis 15 ans à travers le circuit amateur et le circuit professionnel», a-t-il expliqué à Fight Night sur talkSPORT.

«Je ne l’ai jamais vu montrer la moindre émotion en 15 ans.

«Je ne dis pas que c’est un coup de poing chanceux, il n’y a pas de coup de poing chanceux en boxe.

PARI SPÉCIAL: OBTENEZ POURQUOI À 6/1 OU POVETKIN À 20/1 DANS UN ENORME RENDEZ-VOUS

Whyte a frappé Povetkin deux fois avant d’être arrêté

«Mais je n’ai jamais vu cet homme montrer une quelconque émotion après un combat.

«Et il a crié à pleine voix quand il a frappé Dillian Whyte avec ce coup de poing, parce qu’il sait que c’est un coup de poing unique dans sa vie.

«Il n’obtiendra plus jamais un coup de poing comme ça, il ne sera plus jamais dans ce genre de problème et sortira de prison comme il l’a fait. Il savait qu’il avait fini.

«Mais il a lancé un coup de poing que je ne peux pas expliquer.

Mark Robinson / Salle de match

Bellew a consolé Whyte après le combat

Whyte pense qu’il peut venger la défaite dans un match revanche immédiat

La défaite contre Povetkin la première fois a anéanti tous les espoirs de Whyte de se battre pour la ceinture WBC de Tyson Fury, un titre qu’il avait passé 1000 jours en tant que challenger obligatoire.

Maintenant, cependant, il a la chance non seulement de se venger du KO lorsqu’il rencontre à nouveau Povetkin samedi, à Gibralter, mais aussi de se lancer à nouveau dans la discussion sur le titre.

Le promoteur Eddie Hearn a suggéré une défaite dans le match revanche et c’est un adieu au titre mondial.

«C’est un gros si», a expliqué le promoteur. «Mais s’il perd, il n’obtiendra pas une chance pour le titre en 2021 ou même 2022. Une autre défaite est catastrophique, car ce sont des défaites consécutives. Mais je pense que c’est une bonne pression de dire: «Si je perds, je suis f *****».