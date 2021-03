Alexander Povetkin a laissé David Price avec un nez fracturé et plus de 40 points de suture au visage avant de ensanglanter Anthony Joshua et d’assommer Dillian Whyte

Alexander Povetkin cherchera à clore le chapitre sur sa rivalité avec Dillian Whyte ce samedi soir dans un match revanche de leur affrontement d’août 2020.

Après avoir assommé « The Bodysnatcher » dans l’Essex à huis clos la dernière fois, le Russe sait qu’une performance répétée pourrait bien lui garantir une chance contre Anthony Joshua ou Tyson Fury.

Mark Robinson / Salle de match

Alexander Povetkin est venu par derrière à KO Dillian Whyte lors du premier combat en août

Pourtant, toute la pression est sur le Britannique à Gibraltar ce samedi soir, car il sait qu’une deuxième défaite contre Povetkin éliminera presque certainement tous les espoirs qu’il avait de devenir un jour champion du monde.

Bien qu’il ait réussi à marquer deux renversements lors du premier combat et qu’il ait l’air mieux que jamais, Whyte a été pris au dépourvu par un tir anormal qui pourrait bien avoir entravé sa confiance.

Après avoir ensanglanté et cassé le nez d’Anthony Joshua, le pouvoir de Povektin n’est pas une blague et les fans britanniques l’ont vu de première main à deux reprises en 2018.

En plus de laisser le médaillé d’or olympique de 2012 ayant besoin d’un travail esthétique, le cogneur de 6 pieds 2 pouces connu sous le nom de « Sasha » a laissé David Price froid dans l’un des KO les plus sauvages de ces côtes.

.

David Price a ressenti toute la force du pouvoir de Povetkin

Le combat, qui a eu lieu en avril sur la sous-carte du combat d’unification de Joshua avec Joseph Parker, était un éliminateur WBA pour mettre le vainqueur en pole position pour combattre Parker ou Joshua.

Après avoir laissé tomber Price une fois, Povetkin lui-même a ensuite été envoyé titubant dans les cordes avec une main gauche nette, mais sa force brute et sa force ne se sont pas avérées égales pour le monstre de 6 pieds 8 pouces.

Un droit en pronation et un crochet gauche massif dans le quatrième ont envoyé le natif de Liverpool s’écraser sur la toile alors que le combat était agité et que les médecins se précipitaient sur le ring.

Heureusement, Price a pu quitter le ring de son propre chef, mais il a dit à talkSPORT à quel point il avait subi des dommages au cours de seulement quatre rounds d’action lors d’une interview quelques jours plus tard.

.

Heureusement, le Liverpudlian a pu quitter le ring de son propre chef à Cardiff

«Après le combat, j’ai été contrôlé dans la salle médicale du stade, et ils ont dit qu’il valait mieux simplement aller à l’hôpital», a-t-il déclaré à la station.

«J’ai accepté, pour être en sécurité, et ils m’ont donné le feu vert.

«J’avais un nez fracturé, 30 points de suture dans la bouche et environ 12 points de suture aux yeux.

«C’était une nuit difficile!

«Je suis fier de ma performance. J’ai donné tout ce que j’avais à donner et je me suis rapproché, plus près que le knock-out ne le faisait paraître.