Alexander Povetkin prend sa retraite de la boxe à 41 ans après des défaites contre Dillian Whyte, Anthony Joshua et Wladimir Klitschko

in

Alexander Povetkin a annoncé qu’il avait pris sa retraite de la boxe après sa défaite contre Dillian Whyte en mars.

Le joueur de 41 ans, qui a souffert de COVID entre les deux combats, a mis un terme à sa carrière, ayant également été battu par Wladimir Klitschko et Anthony Joshua.

.

Povetkin a posé quelques problèmes à AJ lors de leur rencontre en 2018

Povetkin a connu un parcours amateur exceptionnel, remportant l’or aux Championnats du monde en 2003 ainsi que deux médailles d’or aux Championnats d’Europe.

Il a correctement émergé dans le grand public lorsqu’il a remporté l’or aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

Le Russe est devenu pro en 2005 et a commencé à construire sa carrière de boxe principalement en Allemagne.

Il a remporté la ceinture «régulière» de la WBA en 2011, mais n’a jamais été en mesure de remporter un titre mondial des poids lourds pleinement reconnu.

Povetkin détenait la ceinture «régulière» de la WBA, qui n’est pas largement considérée comme un véritable titre mondial

Sa première tentative a eu lieu lors d’une défaite dominante à l’unanimité contre Wladimir Klitschko en 2013.

Après cette défaite, il a effectué la course la plus impitoyable de sa carrière, marquant des KO contre des joueurs comme Manuel Charr et Carlos Takam.

Il devait défier Deontay Wilder en 2016, mais a été testé positif au meldonium – une substance récemment interdite qu’il a insisté sur le fait qu’il n’avait pris qu’avant son interdiction.

Quoi qu’il en soit, le combat n’a pas eu lieu.

Povetkin a présenté le prix

Povetkin a ensuite reçu l’ordre d’affronter Bermane Stiverne pour décider du nouveau mandat de Wilder, mais a été testé positif à l’ostarine.

Il a reconstruit sa carrière et est devenu WBA obligatoire après avoir brutalement éliminé David Price.

Cela lui a valu un tir en 2018 contre Anthony Joshua qui s’est soldé par une défaite au septième tour au stade de Wembley.

Joshua et Whyte sont les seuls à avoir arrêté Povetkin

Une victoire sur Hughie Fury et un match nul contesté avec Michael Hunter l’ont conduit aux derniers combats de sa carrière – contre Dillian Whyte.

Pour la première fois en août 2020, le vieux Povetkin a réussi un gros choc en KOing Whyte avec un superbe uppercut au Fight Camp après avoir été lui-même terrassé deux fois.

Lors du match revanche du 27 mars, Whyte a rendu la pareille et a arrêté la Russie, ce qui a incité sa décision à prendre sa retraite.