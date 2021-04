Alexander Skarsgard révèle ce que c’est que de jouer dans Godzilla Vs. Kong, un film monstre où personne ne se soucie des humains

Le spectacle de Godzilla et King Kong, deux personnages emblématiques à eux seuls, se réunissant et s’affrontant tout au long d’un film de deux heures est une chose facile à vendre. Les deux créatures MonsterVerse valent le prix d’entrée à elles seules, mais pour fonctionner comme un film, il doit encore y avoir des pièces plus petites autour d’elles pour faire avancer l’histoire et amener le public aux grandes pièces de théâtre qu’il est venu voir. L’une de ces pièces, Alexander Skarsgard, qui joue le géologue Dr Nathan Lind, semble parfaitement comprendre cela, comme il le dit à upprox.com: