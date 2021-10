Alexander Volkanovski accuse les commentateurs de l’UFC d’être contre lui

Alexander Volkanovski est l’actuel champion du monde UFC de 145 livres

Alexander Volkanovski, actuel champion du monde UFC de 145 livres, est mécontent des commentateurs de l’entreprise sur la base de ses derniers combats, contre Brian Ortega et contre Max Holloway. Il pense qu’ils ont été contre lui pour une raison qu’il ne connaît pas, bien qu’il spécule que c’est à cause de sa nationalité; « The Great » est australien.

Alexander Volkanovski, contre les commentateurs

Il a dit la même chose dans une récente interview avec nos collègues ESPN.

« Mec, laisse-moi te dire. Je ne veux pas le mentionner, mais regardez ça (Volkanovski contre Holloway 2 à l’UFC 251), car évidemment nous avons parlé du biais même dans le match Ortega, mais il y avait un peu de biais.

«Putain, c’est difficile de voir cette seconde avec Max aussi mauvais qu’ils l’étaient (Jon Anik et Michael Bisping). Je dois dire quelque chose à ces gars parce que c’était assez mauvais. Nous venons de voir ça et nous avons ri, je me suis dit : « Est-ce qu’ils sont sérieux ou quoi ? » C’était assez génial.

Non pas qu’il n’était pas proche, il était manifestement proche, mais je veux dire, ces gars-là n’aident pas du tout ma situation. Vous savez, c’était assez embarrassant. Je pense qu’ils ont encore essayé de faire ça à Ortega. C’est comme les Américains contre les Australiens«.

