Alexander Volkanovski était un attaquant de la ligue de rugby de 5 pi 6 po qui a perdu SEVENTY livres pour devenir champion poids plume de l’UFC

Alexander Volkanvoski veut qu’on se souvienne de lui comme l’un des plus grands champions poids plume de l’histoire de l’UFC, et il est sur la bonne voie dans son voyage.

Après avoir battu Max Holloway à deux reprises en l’espace de sept mois, l’Australien se tourne maintenant vers le principal concurrent Brian Ortega ce samedi soir à l’UFC 266.

. – .

L’Australien veut consolider sa réputation de grand poids plume

L’ancien champion poids plume Holloway n’est pas du genre à tomber sans se battre, mais il n’a prouvé aucun match contre Volkanovski lors de leurs deux batailles.

À l’UFC 254, l’avantage de cinq pouces de hauteur pour ‘Blessed’ a été complètement annulé par l’agression du challenger alors qu’il réclamait une décision unanime.

C’était encore plus proche dans leur match revanche sur Fight Island, avec «The Great» abandonné deux fois, mais il a réussi à changer de tactique et à remporter une victoire décisive.

Mais pour ceux qui ont vu l’Australien grandir en Nouvelle-Galles du Sud, “Volka” faisait juste ce qu’il avait fait tout au long de sa carrière sportive.

UFC sur Bt Sport (Twitter)

Volkanovski a joué à la ligue de rugby… en tant qu’attaquant

Volkanovski est passé sous la limite de poids plume pour son combat pour le titre avec Brian Ortega

La superstar de 5 pieds 6 pouces était un ancien attaquant semi-pro de la ligue de rugby – un poste réservé aux hommes beaucoup plus grands – et était même considéré comme l’un des meilleurs de sa région.

L’ancien coéquipier de Warilla Gorilla, Ngatai Hetet, a expliqué à . comment Volkanovski avait l’habitude de froisser régulièrement des hommes beaucoup plus gros que lui, y compris un frappeur lourd connu affectueusement sous le nom de « Shrek ».

“[His opposition was] trois fois plus gros et il était le meilleur de toute la ligue », a déclaré Hetet. «Ces gars sont des poids lourds comme Brock Lesnar.

«Alex ne ferait que porter des mecs. Il repoussait toujours un joueur. Il était incroyable. S’il avait un pied supplémentaire, il serait certainement dans le [National Rugby League].

2019 Jeff Bottari

Volkanovski a détrôné le roi des poids plumes à l’UFC 245

«Il ne se souciait pas de la taille des gens. Il courrait le ballon toute la journée. Il n’avait pas peur, peu importe leur taille. Et même si quelqu’un de deux fois sa taille commençait à s’en prendre à lui ou essayait de le combattre, il les nettoyait. Vous ne voudriez pas vous battre avec lui, peu importe leur taille.

« Il y avait un gars nommé Shrek qui était probablement le plus gros de la ligue. Presque 7 pieds et 150 kilos. Lui et Alex ont fini par avoir une petite bagarre, un peu de bagarre. Parce qu’Alex était si petit, il a dû sauter pour essayer de le frapper à la tête.

«Mais Alex n’avait pas peur. Il se fichait de votre taille. Si vous vouliez vous battre, Alex le ferait.

Bien que Volkanovski se trouve au bord du précipice de la grandeur dans la division des 145 livres, il pesait environ 60 livres de plus que cela au cours de sa carrière de rugby.

. – .

L’ancien attaquant de la ligue de rugby a dû réduire de 60 livres pour réaliser son rêve UFC

Après avoir initialement suivi une formation MMA pour maintenir la forme physique pendant la pré-saison, l’ancien lutteur gréco-romain a commencé à retomber amoureux du sport et a révélé sur l’expérience Joe Rogan comment il avait finalement réussi à aller jusqu’au titre mondial.

Il a déclaré: “J’ai eu quatre combats amateurs [when playing rugby] puis est devenu pro. [My first loss] qui était contre à l’époque, Corey Nelson; il était le numéro un livre pour livre.

«Évidemment, c’était au poids welter, c’était très tôt dans ma carrière et je n’aurais pas dû prendre ce combat. Mais nous étions dans un tournoi et je l’avais en premier, donc j’avais le favori directement.

«Et encore, c’était dans une division dans laquelle je n’aurais probablement jamais dû être. Mais, vous savez, je l’ai affronté et je me suis bien débrouillé, j’ai tenu bon, mais les choses ne se sont pas bien passées.

. – .

Chad Mendes et Jose Aldo n’ont pas fait le poids face à l’Australien

“Ça s’est beaucoup mieux passé pour moi après ça parce que j’ai réalisé qu’il était trop fort alors j’ai pensé ‘c’est vrai, je dois descendre, ou je dois aussi commencer à lutter’. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à lutter après ça.

«Je me souviens avoir fait cette compétition de jiu-jitsu, j’étais monté sur le podium et j’ai obtenu l’or, donc j’étais sur le premier podium, ils sont sur les deuxième et troisième et ils sont toujours plus grands que moi.

« C’est pourquoi maintenant je me bats au poids plume.

«Je suis habitué aux footballeurs, aux grands, aux premiers rameurs et aux combats en poids moyen, et toutes ces différentes divisions.

« Maintenant, je regarde ces poids plumes, ils sont chétifs par rapport à ce à quoi je suis habitué. »

. – .

Le Grand veut quitter l’UFC 266 avec son titre poids plume toujours enroulé autour de sa taille

«Évidemment, suivre un régime est absolument essentiel. Même maintenant, quand je m’entraîne si dur, si vous ne suivez pas un bon régime, le poids ne diminuera pas.

« Commençant tôt, je ne savais pas grand-chose. Je ne sais pas ce que je sais maintenant avoir des diététiciens, je n’ai jamais fait ça. J’ai littéralement mangé presque rien.

« Je m’entraînerais beaucoup ; Je m’entraînais la ligue de rugby, les combats, la formation et puis le béton [work]. Et quand je m’approchais des combats, je mangeais presque rien.

Lorsque Joe Rogan a demandé s’il était tombé malade à cause d’un régime yoyo, Volkanovski a été extrêmement honnête.

Découvrez les images des coulisses de l’UFC Fight Island à Abu Dhabi avant un été chargé de combats

“Oui, à 100%”, a-t-il répondu, “des infections à staphylocoques tout le temps.

« C’est crucial, le régime alimentaire – la science à tout cela – maintenant c’est un changeur de jeu absolu.

« J’ai dû manquer des combats à cause de mauvaises infections à staphylocoques, de SARM et de tout ce type de [stuff].