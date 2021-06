Alexander Volkov, un spécialiste du KO de 6 pieds 7 pouces, a battu Alistair Overeem lors de son dernier combat UFC et vient pour Francis Ngannou

Alexander Volkov est un problème gigantesque de six pieds sept pouces dans la division des poids lourds de l’UFC.

Le Russe est en action ce week-end face à l’invaincu Cyril Gane. Il occupe le cinquième rang du classement des poids lourds et une victoire ici pourrait le catapulter dans la conversation en tant que futur adversaire de Francis Ngannou.

Alexander Volkov a terminé Alistair Overeem à l’UFC

Volkov a une fiche de 33-8 dans l’octogone, mais sa dernière sortie a vu une énorme victoire sur Alistair Overeem.

talkSPORT a eu la chance de rattraper le joueur de 32 ans avant son affrontement avec Gane et de poser quelques questions.

Sur Francis Ngannou devenant champion des poids lourds…

«C’est un grand combattant. Un gars grand et fort. Il était très sous-estimé, maintenant je pense que la question est de savoir comment va-t-il gérer la célébrité. En Russie, nous avons un proverbe. Vous traversez l’eau, le feu et les trompettes et c’est généralement l’épreuve la plus difficile.

« Alors on verra comment il passera dans les trompettes car ce sera dur de se relever des draps de soie et d’avoir envie de rester champion.

« Je sais, je suis passé par là dans d’autres organisations.

Francis Ngannou est peut-être le champion poids lourd UFC le plus effrayant de tous les temps

« C’est donc un très beau moment pour lui. Nous verrons comment il évolue en tant que combattant après tout ce qui lui arrive maintenant. On verra s’il a le cœur d’un vrai champion.

En ne perdant que contre les meilleurs poids lourds de l’UFC comme Derrick Lewis et Curtis Blaydes…

«Chaque défaite m’a fait avancer. Chaque victoire vous fait penser à la victoire, à la grandeur, etc., mais la défaite vous oblige à devenir un meilleur combattant.

“Je vois mes pertes comme la raison pour laquelle je suis qui je suis en ce moment.”

Alexander Volkov a consolé Alistair Overeem après l’avoir vaincu

Sur ce que cela signifiait de battre Alistair Overeem…

“Quand j’ai battu Overeem, j’ai vraiment l’impression d’être le meilleur moi-même pendant l’entraînement et le meilleur moi qui ait jamais combattu. Ça c’est sûr.”

Sur ce qu’il attend de Gane…

«Je pense qu’il essaiera de me briser parce qu’il est sur une séquence de victoires et n’a jamais perdu de sa vie, mais je vais lui montrer que je ne briserai pas. Il n’a jamais combattu quelqu’un comme moi et il sera très surpris pendant notre combat.

Sur pourquoi il a accepté un combat contre un combattant invaincu si proche d’obtenir un tir au titre…

« Veuillez poser cette question à mon responsable qui a depuis quitté [laughs]. Habituellement, c’est moi qui décide qui je combats parce que je peux combattre n’importe qui !

La portée d’Alexander Volkov est dangereuse