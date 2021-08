Alexander Zverev décroche la place de la 30e de finale aux dépens du joueur de tennis Sam Querrey

31/08/2021 à 20h15 CEST

L’allemand Alexandre Zverev, numéro 4 de l’ATP et tête de série numéro 4, a rempli les pronostics en remportant la soixante-quatrième finale de l’US Open en une heure et quarante-cinq minutes par 6-4, 7-5 et 6-2 à Sam querrey, joueur de tennis américain, numéro 78 de l’ATP. Avec ce résultat, Zverev obtient la place pour la 30e finale de l’US Open.

Pendant le match, Zverev a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, a obtenu une efficacité de 69% au premier service, a commis une double faute et a pris 81% des points de service. Quant à Querrey, il n’a jamais réussi à casser le service, il a eu 56% de premier service, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 58% de ses points de service.

En 30e de finale, le joueur allemand affrontera le vainqueur du match entre les Espagnols Albert Ramos Viñolas et le joueur de tennis français Lucas Pouille.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et au cours de celui-ci, un total de 237 joueurs s’affrontent. De tous les candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les tours précédents du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule du 24 août au 12 septembre à New York.