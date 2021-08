Alexander Zverev devient le premier champion olympique de tennis allemand

01.08.2021 à 13:32 CEST

.

Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev a accroché la médaille d’or dans la catégorie individuelle hommes des Jeux Olympiques de Tokyo ce dimanche, après avoir battu le Russe Karen Khachanov par deux mises à zéro (6-3, 6-1) en une heure et 19 minutes.

L’Allemand, premier champion olympique de son pays dans ce sport, a remporté le premier set après avoir interrompu le service à deux reprises au Moscovite, qui n’a pu sauver qu’un des trois points de “break” qu’il a affrontés dans les 50 minutes que le premier set a duré.

Les choses n’ont pas mieux commencé pour Khachanov dans le deuxième set. Zverev elle a remporté son premier service confortablement 40-0 et a brisé le premier service de la joueuse de tennis russe sur le troisième point de rupture du match pour mener le set avec 2-0. Il a confirmé son avantage en défendant à nouveau son service.

L’Allemand était rapide dans ses réactions et savait comment renvoyer de puissantes cargaisons du Russe de l’autre côté de la piste ou tendre un ballon qu’ils avaient laissé derrière eux. Khachanov sans possibilité de réagir. Il a perdu son deuxième service sur le deuxième point de “break” et a vu de manière impressionnante à quel point le service écrasant de Zverev l’a aidé à gagner son service.

Avec un 5-0 au tableau d’affichage, le Moscovite avait peu d’options pour revenir au jeu et lorsque lors de son prochain service, le score a été placé à 30 égaux, il a lancé un ballon contre les différentes tribunes, qu’un photographe à proximité a survolé, avant de fermer. le service et ajoutez votre premier jeu du set.

Zverev il n’avait qu’à défendre son prochain service, non sans résistance de Khachanov, qui a réussi à mettre le score à 30-30 mais lui a donné le set et avec lui le match et la médaille d’or après avoir envoyé son retour contre le filet, comme cela s’est produit lors du match précédent entre Pablo Carreño et Novak Djokovic.Zverev enregistré dans le match, joué sur le court central de l’Ariake Tennis Park, un pourcentage plus élevé de points gagnés sur le net, qui a joué des tours sur Khachanov, et a placé plusieurs points parallèles au couloir qui a déclenché les applaudissements des membres de la famille olympique venus assister au match lors de la dernière journée de tennis des Jeux.

La finale de tennis masculin, qui suscite généralement un grand intérêt médiatique, était également le moment et le lieu choisis par un groupe de manifestants contre les Jeux olympiques pour se rassembler pour protester. Les slogans des opposants, qui portaient des mégaphones, ont été clairement entendus lors des premiers matchs du parti.