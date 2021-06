Alexander Zverev parvient à se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de Kei Nishikori

06/06/2021

Le 06/07/2021 à 8h45 CEST

Alexandre Zverev, l’Allemand, numéro 6 de l’ATP et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4, 6-1 et 6-1 en une heure et cinquante-cinq minutes au joueur japonais Kei nishikori, numéro 49 de l’ATP, en huitièmes de finale à Roland-Garros. Après ce résultat, le vainqueur sera en quarts de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, Zverev a réussi à briser le service de son rival 8 fois, a eu une efficacité de 73% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 68% des points de service. Quant au joueur de tennis japonais, il a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a atteint 61% d’efficacité, n’a commis aucune double faute et a remporté 43% des points de service.

Le joueur allemand affrontera le joueur de tennis espagnol en quart de finale Alejandro Davidovitch Fokina, numéro 46.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue en plein air et un total de 238 joueurs de tennis sont vus visages et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent de ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes de le tournoi et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 24 mai et le 13 juin à Paris.