Alexander Zverev remporte la soixante-quatrième finale de Roland-Garros

30/05/2021

Le 31/05/2021 à 05:01 CEST

joueur de tennis allemand Alexandre Zverev, numéro 6 de l’ATP et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en s’imposant en finale de Roland-Garros soixante-quatre en deux heures et cinquante-quatre minutes par 3-6, 3-6, 6-2, 6-2 et 6-0 à Oscar Otte, joueur de tennis allemand, numéro 152 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur disputera la 30e de finale de Roland-Garros.

Otte a réussi à briser le service de son rival 4 fois, tandis que Zverev l’a réussi 8 fois. De plus, Zverev a eu un premier service de 56% et a commis 8 doubles fautes, réussissant à remporter 68% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé un premier service de 67% et 5 doubles fautes, réussissant à remporter 54% des points de service. points de service.

Après ce duel, la trente-deuxième finale aura lieu où Zverev et le vainqueur du match entre les Russes se retrouveront. safiulline romaine et le joueur de tennis espagnol Carlos Taberner.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue en plein air et au cours de celui-ci un total de 239 joueurs y participent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui passent la phase précédente du championnat et les invités. De même, sa célébration a lieu entre le 24 mai et le 13 juin à Paris.