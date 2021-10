Alexander Zverev se qualifie pour les 16 derniers du tournoi ATP 500 à Vienne

26/10/2021

Le à 23h45 CEST

joueur de tennis allemand Alexandre Zverev, numéro 4 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et vingt-six minutes par 6-2 et 7-5 serbe Filip Krajinovic, numéro 40 de l’ATP, en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Avec ce résultat, le joueur parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne.

Le joueur serbe a réussi à casser le service à une occasion, tandis que le joueur allemand l’a fait à 4 reprises. De plus, le joueur allemand a obtenu 61% sur le premier service, 3 doubles fautes et a marqué 69% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 62%, a commis une double faute et a réussi à gagner 57% des points au service.

Lors des huitièmes de finale, la joueuse de tennis allemande affrontera la joueuse de tennis australienne Alex De Minaur, numéro 32, jeudi prochain à partir de 13h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à Vienne entre le 23 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 43 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 32 viennent à la phase finale.Les joueurs viennent de ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des tours avant la finale du tournoi et ceux qui sont invités.