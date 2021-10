Alexander Zverev se qualifie pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

28/10/2021

Le 29/10/2021 à 02:45 CEST

joueur de tennis allemand Alexandre Zverev, numéro 4 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne en une heure et quarante-deux minutes pour 6-2, 3-6 et 6-2 à Alex De Minaur, joueur de tennis australien, numéro 32 de l’ATP. Après ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 500 à Vienne, les quarts de finale.

Les statistiques du match indiquent que Zverev a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu 62% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 72% des points de service. Quant à l’Australien, il a réussi à casser le service une fois et sa donnée d’efficacité est de 62%, une double faute et 62% de points obtenus au service.

Lors des quarts de finale qui auront lieu demain, vendredi à partir de 13h00 heure espagnole, nous aurons la confrontation entre Zverev et le joueur canadien Félix Auger Aliassime, numéro 12 et tête de série numéro 6.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne) 43 joueurs participent. La phase finale est composée d’un total de 32 joueurs qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du tournoi et les invités. Il se déroule également entre le 23 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.